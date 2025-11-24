Lourdes Fernández rompió en llanto al hablar sobre la tensa situación con su expareja

La cantante de Bandana no pudo aguantar las lágrimas al recordar lo que vivió semanas atrás.

En el mes de octubre, la denuncia de la madre de Lourdes Fernández preocupó al mundo de la farándula. Es que ella expresó que había perdido contacto y desde ese momento la Justicia comenzó a investigar su paradero. Finalmente la encontraron en la casa de su expareja a quien detuvieron de forma inmediata.

En medio del regreso de Bandana, Lourdes rompió el silencio y decidió contar toda la verdad en el programa Tarde o Temprano (El Trece) conducido por María Belén Ludueña. Allí, la artista que fue entrevistada por Fernanda Iglesias subrayó que "por ahí una piensa que está rodeada de buenas personas y no".

"Aprendí a que me tengo que escuchar más y que soy vulnerable, no lo puedo todo y que me puedo equivocar", comentó en otra parte. También dejó en claro que "me sentía muy culpable y tonta, hoy por hoy no siento que sea así".

Respecto al motivo que llevó a cortar la relación que tenía con su expareja, Lourdes comentó que "no pudimos superar cierta toxicidad, nos conocimos en un momento en la pandemia y fue muy fuerte".