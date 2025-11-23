Bandana vuelve con todo: así será el show que celebra 25 años de historia pop

Bandana , el grupo que marcó a toda una generación con hits que se volvieron himnos pop en los comienzos de los 2000, vuelve a los escenarios con un show especial que promete ser una fiesta de principio a fin. El reencuentro será este domingo 23 de noviembre en Moscú Buenos Aires , dentro de una edición especial de la fiesta electrónica L.A.T.M. +35 , junto al DJ Tommy Muñoz .

La agrupación, que nació en el reality Popstars en 2001, vuelve a presentarse en vivo con cuatro de las cinco integrantes originales. Lowrdez ( Lourdes Fernández ), Lissa Vera , Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha serán las Bandana que cantarán temas icónicos como “Maldita noche”, “Llega la noche” y “Guapas” este domingo, haciendo realidad el sueño de los fanáticos que crecieron escuchándolas. En tanto, hay quienes esperan con ansias que la quinta Bandana, Ivonne Guzmán -quien actualmente es vocalista de La Delio Valdez- haga una aparición estelar en el esperado espectáculo.

Previo al regreso oficial de las Bandana , MDZ pudo hablar con Valeria, Lowrdez y Virginia sobre lo que va a suceder este domingo en Moscú. “Vivimos la previa con mucha felicidad. Es increíble la reacción de la gente, cómo se agotan las entradas al toque. Vamos a actuar con Tommy en L.A.T.M. +35, que es la fiesta electrónica, aggiornando los temas de Bandana”, adelantó Lowrdez en diálogo con MDZ .

Por su parte, Virginia da Cunha aseguró que están con “muchas ganas de volver a conectar con todo ese público que nos trajo acá, que nos ha llenado de amor todos estos años, mostrándonos que realmente valieron la pena estos 25 años con canciones que son increíbles, que han trascendido ya a un clásico”.

Tal como contó Lowrdez , en esta oportunidad, los hits de Bandana serán reversionados con sonidos electrónicos junto al DJ Tommy Muñoz, quien propone un formato aggiornado y bailable, sin perder la esencia del grupo.

Bandana, Lourdes Fernández, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi Santiago Aulicino/MDZ

El evento no será una noche más: será un homenaje a una historia que cumple un cuarto de siglo. "Volvemos para celebrar con la gente que nos acompañó todos estos años. Es una forma de agradecer todo el amor recibido", dijo Valeria, emocionada.

Lo que se viene

Aunque este regreso comienza con un show único, Bandana ya tiene en mente un 2026 cargado de proyectos: "Estamos entusiasmadas. Hay propuestas para giras, shows visuales y muchas colaboraciones. Queremos que el año que viene sea una celebración continua por nuestros 25 años".

En este tiempo de reencuentros, también se sienten reconocidas por la nueva generación de artistas, como es el caso de Emilia, quien lanzó su versión de Maldita Noche. "Es un homenaje que valoramos mucho. Muchas artistas nos mencionan como parte de su inspiración y eso es impagable. Estamos abiertas a hacer algo juntas", contaron.

A pesar del tiempo, cantar juntas sigue siendo algo natural: "Es como andar en bici. Nos subimos al escenario y todo fluye. Estas canciones son parte de nuestra historia y de la del público. Están en nuestro ADN", aseguran.

bandana banda (1)

Las presuntas diferencias previo al regreso de Bandana

Tras el anuncio del regreso de Bandana a los escenarios, las artistas se vieron envueltas en rumores de polémicas internas. En principio, las alarmas se encendieron cuando la madre de Lowrdez denunció su presunta desaparición, por lo cual detuvieron a su expareja, Leandro García Gómez, acusado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género. Tras ello, Virginia y Valeria salieron a apoyar a la cantante en las redes sociales, mientras que Lissa se presentó como denunciante de Gómez, lo que fue cuestionado por la propia Lowrdez.

En ese sentido, en diálogo con la prensa, Lowrdez aseguró que actualmente se encuentra bien y acompañada, recalcando que “son cosas que pasan”.

En la última semana, además, trascendió que las artistas faltaron a la primera nota que tenían prevista en LAM, puesto que Lissa se sentía mal. "Estoy totalmente chocada, mal de salud, con todas las hormonas dadas vuelta, angustiada”, expresó Lissa en diálogo con los movileros de LAM.

Un día más tarde, las otras tres Bandana dieron las entrevistas pactadas en una rueda de prensa, mientras que Lissa solo se presentó a los ensayos y prefirió descansar tras ello.

Pese a las internas, este domingo, las artistas volverán a interpretar sus hits en Moscú, celebrando sus 25 años de música pop.