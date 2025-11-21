Lourdes Fernández de Bandana se someterá a una cirugía compleja: qué le pasó y cómo se siente

La cantante Lourdes Fernández habló por primera vez sobre su estado de salud y confirmó que en breve se someterá a una cirugía ginecológica.

La cantante de Bandana se someterá a una histerectomía. / Captura IG

Mientras los fans de la música pop celebran el inminente regreso de Bandana, Lourdes Fernández, se prepara para afrontar un desafío personal de gran envergadura. La cantante habló públicamente sobre su estado de salud y confirmó que está próxima a someterse a una compleja intervención quirúrgica.

De qué se trata la operación de Lourdes Fernández Consultada sobre el procedimiento médico que deberá encarar, Lourdes explicó con serenidad la situación que la lleva al quirófano: "Me opero, me hago una histerectomia que es que me extraen el útero y los ovarios". La artista, aunque atraviesa una etapa delicada, aseguró estar "bien acompañada, así que muy bien".

lourdes fernandez portada posteo Lourdes destacó que sus compañeras de Bandana fueron "más que evidente" que estuvieron presentes. Archivo MDZ En este proceso de sanación, la intérprete destacó el rol esencial de su círculo cercano. Enfatizó la contención de sus allegados y afirmó que cuenta con "mis amigas, la gente que me acompaña con todo el amor del mundo". A su vez, resaltó el respaldo incondicional de sus seguidoras.

lourdes-fernandez-habia-denunciado-garcia-gomez-2022 La artista confirmó que atraviesa el proceso quirúrgico con el apoyo incondicional de sus amigas y su familia. Archivo MDZ La ex Bandana también compartió una profunda reflexión sobre los momentos oscuros que le tocó vivir, rechazando la etiqueta de víctima: "Muchísimas gracias, no paran de pararme en la calle, darme abrazos o contarme sus historias, ¿no? Que son muy fuertes por momentos por ahí, por eso yo no me identifico como una víctima de algo, sino este, bueno, pasé por momentos".