Cami Mayan se quebró en vivo al contar cómo vivió con Alexis Mac Allister en Inglaterra: "Fue horrible"

Cami Mayan revivió sus últimos días en Europa junto a su expareja, el futbolista Alexis Mac Allister, y no pudo contener las lágrimas.

Cami Mayan en el set de Luzu TV, el momento en que se quebró al recordar su vida en Inglaterra. / Captura

El set de Luzu TV se convirtió en un espacio de confesión inesperada cuando Cami Mayan revivió la etapa más sombría de su vida en Europa. La influencer se emocionó al ver material de su antiguo canal de YouTube, donde documentaba su cotidianidad mientras residía en Inglaterra con su exnovio, el jugador Alexis Mac Allister.

Cami Mayan se quebró al recordar su vida con Mac Allister. El vlog que salvó a Cami Mayan desde Europa "Yo nunca más había vuelto a ver los videos de YouTube", confesó la joven, con la voz quebrada. Las escenas de ella cocinando fideos o recorriendo pasillos lejanos la hicieron romper en llanto: "Lloré de flash, real, era otra persona". Cami admitió que sentía "cringe" por esos videos, pero eran el testimonio de lo que callaba: "Todo lo que contenía y guardaba solo para mí".

cami mayan mac allister La influencer revivió sus vlogs de YouTube, los cuales la ayudaron a superar la soledad en Europa. Archivo MDZ / Instagram La distancia, el idioma y la sensación de estar en una casa ajena le impusieron una soledad aplastante. Mayan decidió entonces iniciar la actividad de vloguear, aunque fuera haciendo un "vlog de mier..." que le daba "una vergüenza tremenda". Lo hizo porque "no quería vivir ahí sin hacer nada para mi vida? Era horrible para mí eso. No, no era mi fin".

Camila Mayan y Alexis Mac Allister se conocen hace ya varios años. Foto: The SportsGrail La modelo habló de la dificultad de estar sola en la casa de Mac Allister y cómo el desarraigo la afectó. Archivo MDZ La modelo explicó que su tono de voz en esas grabaciones la avergonzaba, pues hablaba como "pidiendo permiso", aun estando sola. Esa falta de energía, según su análisis, era la clave: "Para mí cuando tenés esa energía no te va bien, porque no estás en el lugar que querés estar".