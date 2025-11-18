Cami Mayan se quebró en vivo al contar cómo vivió con Alexis Mac Allister en Inglaterra: "Fue horrible"
Cami Mayan revivió sus últimos días en Europa junto a su expareja, el futbolista Alexis Mac Allister, y no pudo contener las lágrimas.
El set de Luzu TV se convirtió en un espacio de confesión inesperada cuando Cami Mayan revivió la etapa más sombría de su vida en Europa. La influencer se emocionó al ver material de su antiguo canal de YouTube, donde documentaba su cotidianidad mientras residía en Inglaterra con su exnovio, el jugador Alexis Mac Allister.
El vlog que salvó a Cami Mayan desde Europa
"Yo nunca más había vuelto a ver los videos de YouTube", confesó la joven, con la voz quebrada. Las escenas de ella cocinando fideos o recorriendo pasillos lejanos la hicieron romper en llanto: "Lloré de flash, real, era otra persona". Cami admitió que sentía "cringe" por esos videos, pero eran el testimonio de lo que callaba: "Todo lo que contenía y guardaba solo para mí".
La distancia, el idioma y la sensación de estar en una casa ajena le impusieron una soledad aplastante. Mayan decidió entonces iniciar la actividad de vloguear, aunque fuera haciendo un "vlog de mier..." que le daba "una vergüenza tremenda". Lo hizo porque "no quería vivir ahí sin hacer nada para mi vida? Era horrible para mí eso. No, no era mi fin".
La modelo explicó que su tono de voz en esas grabaciones la avergonzaba, pues hablaba como "pidiendo permiso", aun estando sola. Esa falta de energía, según su análisis, era la clave: "Para mí cuando tenés esa energía no te va bien, porque no estás en el lugar que querés estar".
Cami cerró su conmovedor relato con una reflexión de superación. El hecho de decidir grabarse, aunque fuera para contar cosas triviales, fue su tabla de salvación y su manera de existir para sí misma. "Quería hacer algo para mí, y elegí el momento correcto para hacerlo", concluyó Cami Mayan.