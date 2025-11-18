Se dio a conocer la artista argentina que brillará como telonera de Shakira en Vélez: de quién se trata

La cuenta regresiva para el regreso de Shakira a la Argentina ya comenzó y la emoción es absoluta. Con su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran", la barranquillera promete sacudir el Estadio Vélez Sarsfield con un repertorio cargado de nuevos éxitos y esos clásicos nostálgicos que marcaron a generaciones.

Si bien los fanáticos ya tienen marcadas en el calendario las fechas del 8, 9 y 11 de diciembre, faltaba una pieza clave del rompecabezas: ¿quién sería la encargada de calentar los motores antes de que la loba pise el escenario? Para la felicidad de muchos, no será Yami Safdie.

Finalmente el misterio se resolvió con un anuncio en rojo y en grande. La artista seleccionada para la apertura de estas noches apasionadas es nada menos que Ángela Torres. La talentosa cantante y actriz, nieta de la inolvidable Lolita Torres, continúa consolidando su carrera musical en ascenso con este enorme desafío.

image Ángela Torres, la telonera de Shakira. Créditos: Instagram La emoción de Ángela: "Voy a ser telonera de Shakira" La noticia fue confirmada por la propia protagonista, quien no pudo ocultar su alegría. A través de sus redes sociales y en la mesa de LUZU TV, Ángela soltó la bomba con una sonrisa de oreja a oreja: "Voy a ser telonera de Shakira en Vélez... 8, 9 y 11".