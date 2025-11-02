¡Cuidado De Paul! Tini Stoessel cantó muy cerca de un famoso cantante en su show Futttura y las fans enloquecieron

Como parte de uno de los tantos shows de Futttura, Tini invitó a uno de sus grandes amigos de la música y dejó videos que dieron que hablar.

Este viernes por la noche, Tini Stoessel brindó uno más de sus tantos shows en Tecnopolis como parte de su increíble presentación Futttura y dio que hablar con uno de sus invitados. Las miles de fanáticas de la ex Violetta expresaron su punto de vista luego de ver la gran cantidad de videos que se viralizaron en las redes sociales.

gotti tini futttura Gotti y Tini en Futttura. Captura de video En esta ocasión, Tini compartió escenario con dos de las grandes personalidades de la música urbana de Argentina: La Joaqui y Tiago PZK. Fue justamente este último quien llamó la atención de todos cuando cantó Me enteré junto a Tini Stoessel porque ambos artistas compartieron miradas pícaras y candentes, además tuvieron un baile juntos donde Gotti se acercó demasiado a la Triple T.

Tini Stoessel bailando con Tiago PZK en Futttura. En las redes sociales, las fanáticas no dejaron pasar este momento y, lejos de rechazar una posible relación entre los cantantes, apuntaron a que sería un sueño que sean pareja. Sin embargo, Rodrigo De Paul no quedó fuera de los mensajes, algunos de ellos fueron: "Ahora tiene sentido la canción", "Me imagino la cara de De Paul en primera fila", "La química que tienen mi Dios", "Yo los re veo juntos", y más.

El dulce mensaje de la Joaqui a Tini tras su participación en el Futttura Por su lado, la pareja de Luck Ra tuvo su momento para cantar Muñecas sobre el escenario y le brindó hermosas palabras a la artista principal: "Te vi desarmarte de dolor, tocar el fondo más profundo que conociste mientras hacían leña del árbol caído y mantener la dulzura intacta".