"Lo hicimos siempre": el momento hot que protagonizaron Moria Casán y Graciela Alfano en televisión

Moria Casán y Graciela Alfano recrearon el polémico beso en la boca que protagonizaron en los años noventa.

El regreso de Moria Casán a la conducción de un ciclo propio en la televisión abierta, La Mañana con Moria por eltrece, no solo estuvo marcado por su humor ácido y su estilo inconfundible. La emisión del debut se cerró con un gesto que se convirtió en el broche de oro junto a Graciela Alfano.

Moria Casán y Graciela Alfano se chaparon en TV. El magazine matutino comenzó este lunes y, si bien la conductora nunca estuvo del todo ausente de la pantalla, el programa propio generó una gran expectativa. La primera escena del ciclo fue puramente Moria, apareciendo desde una imponente pantalla LED e interpelándose a sí misma con su ya conocido histrionismo. "¿Qué hacés a las nueve de la mañana, mami, en la televisión? Si todos dicen que vos no te levantás temprano, please", lanzó La One al aire.

La vuelta de un clásico de los 90 El final del primer episodio de La Mañana con Moria en eltrece fue el instante que capturó la atención de la audiencia, al ver cómo Moria Casán y Graciela Alfano recrearon el gesto que marcó uno de los momentos más recordados de la televisión de los años noventa. El piquito en cámara, cargado de complicidad, selló el debut de la conductora.

moria y graciela portada (2) Ambas recrearon el beso que se dieron en los '90. Captura TV Antes de que se concretara el beso, Moria Casán anticipó la escena con una frase que remitió a su larga historia compartida en el medio. "Vamos a hacer lo que hicimos hace treinta años, mi amor. Lo que hicimos siempre", expresó la conductora.