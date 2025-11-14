Moria Casán puso contra las cuerdas a El Turco Naim y lo hizo hablar de su nuevo amor

El actor fue entrevistado este viernes en La mañana con Moria y se sinceró sobre su vida sentimental cuando la conductora le consultó al respecto.

Este viernes, Moria Casán entrevisto a El Turco Naim en su programa La mañana con Moria y no tardó en llevar la charla a un terreno más personal. Con su estilo directo, la conductora puso al actor en una situación incómoda al consultarle por su presente sentimental.

"Contame una cosa, estás muy guapo. Tenés el lindo subido y yo a eso se lo atribuyo a que también puede llegar a tener alguna compañía. ¿Hay alguna compañía?", lanzó Moria sin rodeos.

El Turco Naim tiene una nueva vida en Ecuador tras separarse de Emilia Attias El humorista se mantiene alejado del escándalo Foto: @turconaimok El artista apostó por el amor de nuevo, tras su separación de Emilia Attias. @turconaimok Entre risas y algo incómodo, Naim se sinceró: "Hay algo dando vueltas, pero no lo quiero quemar, Moria".

A partir de ahí, la diva propuso subir la apuesta: "Vamos a jugar un poco al enigmático". Entonces, a través de preguntas de ella y de los panelistas, el actor empezó a revelar detalles de su nueva relación.

Esto fue lo que dijo El Turco Naim en La mañana con Moria sobre su vida sentimental El Turco Naim Habló De Su Vida Sentimental Naim contó que está saliendo con esta persona desde hace algunos meses. Aclaró que no es famosa, pero "que anda por los medios" y es influencer. Además, describió que tiene 35 años, cabello moreno y piel dorada.