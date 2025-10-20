El Turco Naim abrió su corazón, habló de su vida amorosa y recordó su relación con Emilia Attias
El actor fue uno de los invitados del domingo a la mesa de Juana Viale y se sinceró sobre su vida sentimental.
El pasado domingo 19 de octubre, Juana Viale recibió en su programa, Almorzando con Juana, a: Gustavo "Gusti" Fernández; Dalia Gutman; Ariel Staltari; El Turco Naím; y Daniela Celis. En la charla, El Turco Naím contó si le volvió a dar una nueva oportunidad al amor luego de su separación de Emilia Attias.
"Estoy muy bien solito, me levanto a la hora que quiero", aseguró el actor cuando fue consultado por la conductora.
Luego, la ex Gran Hermano quiso saber si el artista le gustaría estar de nuevo en pareja, y El Turco expresó: "No, la verdad que, a ver, si se dan todas las condiciones...".
"¿Cuántos años estuviste, por empezar?", le preguntó Viale. "Yo estuve ocho, dos, seis, diecinueve", respondió el actor, refiriéndose a todas las relaciones de pareja que ha tenido.
Esto fue lo que dijo El Turco Naím sobre su vida sentimental en Almorzando con Juana
Intrigada, Dalia Gutman le consultó: "¿Con quién 19?". "Con Emilia", confesó el invitado y Dalia, muy sorprendida, reaccionó: "¿Diecinueve estuviste?". "¿Emilia cuántos años tenía cuando empezó a estar con vos?", le preguntó Juana Viale. "18, 19 años, yo era un tipo grande", contó El Turco Naím.
"Estoy bien, no estoy cerrado al amor, pero se tienen que dar tantas condiciones…Como para separarte se tienen que dar un montón de condiciones, para estar en pareja también", cerró diciendo el artista.