El Turco Naim abrió su corazón, habló de su vida amorosa y recordó su relación con Emilia Attias

El actor fue uno de los invitados del domingo a la mesa de Juana Viale y se sinceró sobre su vida sentimental.

El Turco Naím asistió a "Almorzando con Juana" el pasado domingo.

El pasado domingo 19 de octubre, Juana Viale recibió en su programa, Almorzando con Juana, a: Gustavo "Gusti" Fernández; Dalia Gutman; Ariel Staltari; El Turco Naím; y Daniela Celis. En la charla, El Turco Naím contó si le volvió a dar una nueva oportunidad al amor luego de su separación de Emilia Attias.

"Estoy muy bien solito, me levanto a la hora que quiero", aseguró el actor cuando fue consultado por la conductora.

El Turco Naím en Almorzando con Juana 2 El actor habló en el programa sobre su vida amorosa y recordó su relación con Emilia Attias. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Luego, la ex Gran Hermano quiso saber si el artista le gustaría estar de nuevo en pareja, y El Turco expresó: "No, la verdad que, a ver, si se dan todas las condiciones...".

"¿Cuántos años estuviste, por empezar?", le preguntó Viale. "Yo estuve ocho, dos, seis, diecinueve", respondió el actor, refiriéndose a todas las relaciones de pareja que ha tenido.

Esto fue lo que dijo El Turco Naím sobre su vida sentimental en Almorzando con Juana El Turco Naim Habló Sobre Su Vida Amorosa Intrigada, Dalia Gutman le consultó: "¿Con quién 19?". "Con Emilia", confesó el invitado y Dalia, muy sorprendida, reaccionó: "¿Diecinueve estuviste?". "¿Emilia cuántos años tenía cuando empezó a estar con vos?", le preguntó Juana Viale. "18, 19 años, yo era un tipo grande", contó El Turco Naím.