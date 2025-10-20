Pamela David reveló que fue censurada en la TV Pública: "Nunca salió al aire porque..."
En Desayuno Americano, la conductora confesó que fue invitada a un programa de la señal, pero el mismo nunca fue emitido y dio a conocer el motivo.
Pamela David contó en Desayuno Americano que, tiempo atrás, fue censurada en la TV Pública y compartió cómo se dio la situación. La conductora explicó que había sido invitada a un programa conducido por Marcelo Grandio, pero que la grabación nunca llegó a transmitirse.
"Nunca salió al aire porque no les gustó lo que dije", confesó la presentadora en su programa emitido por canal América.
"Me llamó la atención cómo el conductor me preguntaba, porque no estaba alineada al pensamiento de ese programa", añadió David.
Entonces Pamela recordó: "Marcelo muy amoroso... En un momento, se ve que los chicos detrás de cámara tenían algún tema con los pagos, porque no me acuerdo qué dije, que me empezaron a aplaudir. Ahí dije 'este programa no va a salir al aire'".
"Después de grabar, pregunté si iba a salir y me dijeron que sí, pero hasta ahora no sucedió", contó la conductora.