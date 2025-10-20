Morena Rial pasa el peor momento en la cárcel y los detalles generan preocupación: "Morena ya no..."

Morena Rial se encuentra en estos momentos en el penal de mujeres de la localidad de Magdalena, cárcel a la cual fue ingresada tras ser detenida nuevamente por incumplir con las obligaciones que le impuso la Justicia. Sus abogados se encuentran peleando por la prisión domiciliaria y, mientras esto sucede, dieron a conocer información sobre la hija del periodista.

Fue Gustavo Méndez, panelista de Mujeres Argentinas, quien contó cómo se encuentra la joven y cómo pasó el Día de la Madre: "En la parte anímica lo que me contaron es que está muy triste, está en la zona de buzón y está sola". Luego, subrayó que tuvo una sola llamada con Amadeo, su hijo más chico.

"Está muy triste, muy bajón y tal es así que la defensa está pidiendo la prisión domiciliaria esta semana para que vaya a vivir en San Justo con su amiga. Si no se lo dan, van a pedir el cambio de penal, quieren mudar a Morena Rial al penal de Magdalena", sostuvo el panelista sobre la estrategia que implementarán los abogados.

En otro momento, confesó que " Morena Rial ya no quiere estar ahí, está muy mal y está hablando todos los días con una psicóloga... Un dato no menor es que va a recibir la visita de su novio, de su suegra y de su amiga Evelyn". Respecto a su hijo, Méndez subrayó que es por propia decisión de Morena que no asista a visitarla en la cárcel.