La actriz dialogó con Intrusos luego de que se conoció la información sobre el problema de salud que enfrenta tras la caída en el Movistar Arena.

En la mañana del lunes, confirmaron que Catherine Fulop tendrá que ser llevada al quirófano luego del golpe que sufrió tras caerse del escenario en el show de Erreway. Fue Pía Shaw, panelista de Telefe, quien dio a conocer la noticia en el programa de Georgina Barbarossa.

"Me lo contó Cathy, todo está muy mal, el 27 de noviembre tiene que operarse del hombro. Cathy pensó que no había pasado nada, tiene un umbral de dolor muy elevado y en ese momento no sintió nada", contó la panelista. Lo cierto es que la artista se cortó los tendones y ligamentos del hombro.

En Intrusos (América) pudieron charlar con ella y llevó tranquilidad pese al mal momento que se encuentra atravesando: "Se vive con el hombro roto y no pasa nada, pero yo no quiero estar a medio andar. Lo que pasa con el hombro es que pierdes como movilidad, fuerza, y como yo entreno, yo no quiero vivir así, además tengo que cargar a mi nieta".

Catherine Fulop habló sobre la operación que le realizarán tras la caída en el Movistar Arena Catherine Fulop rompió el silencio y habló de la cirugía a la que se someterá tras la lesión que sufrió Catherine contó que "Decidí hacerme una revisión, me hicieron los estudios, y se me cortaron, no sé, se me cortó un tendón, los ligamentos. Yo igual estoy como entrenando, muevo el brazo, perfecto, o sea, fue un descuido". Tras estos estudios, los profesionales le dieron el diagnóstico final y le comentaron que tendrá que ingresar a cirugía.