Catherine Fulop sufrió una gravísima lesión tras la caída en el Movistar Arena y será operada: "Muy mal"

Pía Shaw confirmó en el programa de Georgina Barbarossa que la madre de Oriana Sabatini será ingresada al quirófano.

Catherine Fulop sufrió una fuerte caída en el mes de septiembre mientras se encontraba participando del show de Erreway en un Movistar Arena totalmente colmado de fanáticos. Mientras ella caminaba por el escenario, no se dio cuenta de que se encontraba al borde y, al dar un paso hacia delante, se desestabilizó y cayó fuertemente.

Tras lo sucedido, la artista llevó tranquilidad en su momento y dejó en claro que "por suerte estoy viva. Yo me agarré de un monitor y se ve que no se si era por el cable que fui cayendo en cámara lenta". Sin embargo, todo cambió en las últimas semanas y tendrá que ser operada.

Pía Shaw, panelista de Georgina Barbarossa, comunicó la noticia en el programa de Telefe luego de hablar con Catherine Fulop: "Me lo contó Cathy, todo está muy mal, 27 de noviembre tiene que operarse del hombro. Cathy pensó que no había pasado nada, tiene un umbral de dolor muy elevado y en ese momento no sintió nada".

"Al final me rompí el hombro, pensé que no me había pasado nada pero en Japón me empezó a doler y perder fuerza. Cuando llegué me lo hice ver por un especialista en extremidades superiores que es amigo y me operó del túnel carpiano en algún momento", comenzó contanto Fulop a la periodista.