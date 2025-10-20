A una semana de comenzar el reality de cocina más famoso del país, MasterChef Celebrity se compra al espectador con numerosos momentos que sacan sonrisas y te mantienen pegado a la pantalla. En esta ocasión, Luis Ventura y Wanda Nara protagonizaron un curioso cruce con el Martín Fierro como protagonista.

Y es que la conductora de la edición estelar perdió el galardón en Mejor labor en conducción femenina y desde aquel entonces ha mostrado cierto resentimiento con la decisión. Esta última ocasión no fue la excepción para la empresaria, quien le reclamó directamente al presidente de APTRA .

Durante la Gala de Eliminación del día domingo, Luis Ventura estuvo en la cuerda floja y a nada de ser eliminado. En la consigna de la noche, debían preparar albóndigas y el conductor no le fue del todo bien.

Embed - Luis Ventura le prometió el Martín Fierro a Wanda Nara con una estricta condición: "Yo espero el..."

Durante su paso por la devolución, fue Germán Martitegui quien comenzó el diálogo respecto al premio mayor. Con una fuerte sugerencia, le preguntó a Ventura: "¿Qué injerencia tienen los comentarios de este jurado en las chances del programa Martín Fierro el año que viene?".

A la espera de una picante respuesta, el presidente no dudó en poner una condición: "En función al resultado hoy le veo posibilidades".

Tras la devolución del jurado, con muchos puntos a mejorar, Wanda Nara reclamó el premio mayor: "Yo no supero el Martín Fierro de conductora que perdí".

Luis Ventura no se aguantó y le respondió al blanco de sus críticas: "Bueno, andá con Verónica Lozano creo que pueden hacer un buen dúo".

En un ambiente de risas pero incomodidad, la conductora volvió a insistir: "Bueno Luis, esperamos el Martín Fierro". Ventura cerró fuerte: "Yo espero el resultado también y después hablaremos".