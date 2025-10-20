Luis Ventura le prometió el Martín Fierro a Wanda Nara con una estricta condición: "Yo espero el..."
El presidente de APTRA fue tajante con la conductora de MasterChef Celebrity y tras la insistencia de ganar la estatuilla dorada, puso condiciones.
A una semana de comenzar el reality de cocina más famoso del país, MasterChef Celebrity se compra al espectador con numerosos momentos que sacan sonrisas y te mantienen pegado a la pantalla. En esta ocasión, Luis Ventura y Wanda Nara protagonizaron un curioso cruce con el Martín Fierro como protagonista.
Y es que la conductora de la edición estelar perdió el galardón en Mejor labor en conducción femenina y desde aquel entonces ha mostrado cierto resentimiento con la decisión. Esta última ocasión no fue la excepción para la empresaria, quien le reclamó directamente al presidente de APTRA.
Un fuerte cruce que terminó en risas
Durante la Gala de Eliminación del día domingo, Luis Ventura estuvo en la cuerda floja y a nada de ser eliminado. En la consigna de la noche, debían preparar albóndigas y el conductor no le fue del todo bien.
Durante su paso por la devolución, fue Germán Martitegui quien comenzó el diálogo respecto al premio mayor. Con una fuerte sugerencia, le preguntó a Ventura: "¿Qué injerencia tienen los comentarios de este jurado en las chances del programa Martín Fierro el año que viene?".
A la espera de una picante respuesta, el presidente no dudó en poner una condición: "En función al resultado hoy le veo posibilidades".
Tras la devolución del jurado, con muchos puntos a mejorar, Wanda Nara reclamó el premio mayor: "Yo no supero el Martín Fierro de conductora que perdí".
Luis Ventura no se aguantó y le respondió al blanco de sus críticas: "Bueno, andá con Verónica Lozano creo que pueden hacer un buen dúo".
En un ambiente de risas pero incomodidad, la conductora volvió a insistir: "Bueno Luis, esperamos el Martín Fierro". Ventura cerró fuerte: "Yo espero el resultado también y después hablaremos".