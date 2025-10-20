Las cocinas de MasterChef Celebrity se han convertido en el escenario de una de las internas más explosivas del espectáculo actual. Aunque el reality se centra en la gastronomía, un conflicto latente entre Wanda Nara y Valentina Cervantes , pareja del campeón del mundo Enzo Fernández , se robó el protagonismo.

La polémica se habría encendido a raíz de un supuesto mensaje privado que la conductora le envió al futbolista en enero de 2023. Los rumores trascendieron a una semana del comienzo del reality y hoy salen las supuestas causas por las que la presentadora y la participante estarían enemistadas.

Si bien la tensión entre ambas figuras ya era palpable en el estudio, el origen del conflicto fue revelado por el panelista Santiago Sposato en el programa A la Tarde. Según el periodista, el detonante fue un mensaje directo que Wanda le habría mandado a Enzo Fernández durante unas vacaciones.

Embed - La propuesta hot de Wanda Nara a Enzo Fernández que habría enfurecido a Valentina Cervantes: "Escribime si..."

“Wanda Nara le habría escrito a Enzo Fernández: ‘Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés’” , contó Sposato.

Lejos de ocultar la situación, el campeón del mundo tuvo una reacción que involucró directamente a su pareja: “Enzo vio el mensaje de ‘una chica rubia con tilde azul’ cuando volvió de caminar, y va directamente a mostrárselo a Valentina” , detalló el periodista sobre cómo Cervantes se enteró de lo que la intención de la empresaria.

Cruces en cámara y una charla picante

Embed - La propuesta hot de Wanda Nara a Enzo Fernandez que habria enfurecido a Valentina Cervantes: "Escribime si..."

La relación entre Wanda Nara y Valentina Cervantes dentro del certamen nunca fue muy fluida. Según SQP (América TV), los "comentarios filosos, las miradas cargadas y la intolerancia" se hicieron notar en cada cruce, generando un clima de conflicto que traspasó la pantalla.

Durante la primera semana de competencia, ambas protagonizaron un diálogo que evidenció la pica. Sucedió cuando Wanda, en su rol de conductora, se acercó a la estación de cocina de Valentina y surgió el debate sobre el término “botinera”.

“No tomo a mal que me digan botinera, me encanta serlo, cada uno toma su concepto. ¿A vos te molesta?”, le preguntó Cervantes a la conductora. Wanda respondió que no, y que ya no lo era, pero Valentina redobló la apuesta: "¿no extrañás?”. La respuesta de Wanda Nara fue firme y tajante: “Para nada”.