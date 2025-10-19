Valentina Cervantes mostró a su mamá y dejó a todos sorprendidos: el detalle que despertó el revuelo

Valentina Cervantes, que esta semana hizo su debut en MasterChef Celebrity, volvió a ser tema en las redes después de publicar en sus historias una foto en la que se ve a su hijo Benjamín junto a su mamá con la leyenda “Llegó mamá”. La postal generó una ola de comentarios por un motivo que muchos describieron como sorprendente.

La foto del momento image Un calco. Créditos: Instagram / valucervantes Lo que atrapó a los usuarios no fue solo el momento familiar sino el fuerte parecido físico entre madre e hija: varios medios y seguidores señalaron la semejanza en el color de pelo, el tono de ojos y la contextura, y catalogaron la imagen como “dos gotas de agua”.

Meses atrás, en una entrevista con el ciclo Bondi Live, Cervantes había hablado de su historia familiar y recordó que “es hija de padres separados”, un episodio que la marcó en la adolescencia. Ahora, la figura de su madre tiene imagen, y no pasó desapercibida.

MasterChef Celebrity Embed - Valentina Cervantes mostró a su mamá en redes y dejó a todos sorprendidos: el detalle que despertó el revuelo Además del revuelo por la foto, la aparición pública de Valentina en el certamen de Telefe sumó contexto a la repercusión: su participación en MasterChef Celebrity la puso otra vez en el centro de la escena y sus posteos tienen mayor alcance por la atención mediática que genera el programa. En su debut, la modelo incluso contó que llevó un amuleto de Enzo Fernández para la prueba, dato que reforzó el interés de los seguidores por sus publicaciones personales.