Mirtha Legrand

Mirtha Legrand apuntó sin filtro contra Axel Kicillof y encendió un fuerte debate: "Vergüenza"

La Chiqui fue directamente al hueso con su opinión respecto al gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Mirtha Legrand tuvo una "mesaza" llena de figuras en el programa que salió al aire el sábado 18 de octubre en El Trece. Quienes acompañaron a la diva fueron Carolina Amoroso, Diego Santilli, Patricia Bullrich y el doctor Jorge Tartaglione.

Por supuesto que el tema principal fue la actualidad del país y el análisis político respecto a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre. En medio de todo esto, Mirtha no dudó en criticar fuertemente a Axel Kicillof.

La Chiqui le consultó a Santilli qué haría con La Matanza y allí el candidato fue muy claro: "Seguridad de entrada, la gente no puede vivir en paz. Ha perdido su vereda, su calle, vive escondida... Pasa una moto y se tiran adentro de la casa". También dejó en claro que falta infraestructura.

Tras estas declaraciones, Mirtha fue al hueso y criticó fuertemente la gestión de Kicillof: "Tiene todo, es una provincia riquísima. Que vivan como miserables es una vergüenza", cerró la conductora claramente en desacuerdo con la gestión del gobernador.

