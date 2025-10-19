La periodista fue una de las invitadas al programa y decidió contarle a la conductora el particular sobrenombre de Vicente.

Carolina Amoroso presentó a su bebé en el programa de La Chiqui. Fotos: capturas de video/ El Trece.

Carolina Amoroso es una de las figuras que tiene la pantalla de Todo Noticias y el sábado 18 de octubre estuvo presente en la gran "mesaza" de Mirtha Legrand junto a Diego Santilli, Patricia Bullrich y el doctor Jorge Tartaglione. En medio de la charla con la diva, la conductora decidió confesar el sobrenombre que lleva el pequeño Vicente.

Este momento ocurrió cuando Mirtha le preguntó sobre su pequeño hijo: "Mi bebé está esperando conocerte, así que antes que terminemos el programa me dijeron que se van a conocer, va a producirse el encuentro cumbre". Fue en ese instante en que la periodista sorprendió a todos los presentes.

Video: Carolina Amoroso contó el apodo que le puso a su hijo en honor a Mirtha Legrand Carolina Amoroso reveló el apodo que le puso a su hijo y sorprendió a Mirtha Legrand "Le digo El Chiqui porque todos los días recibe regalos, es El Chiqui Legrand", comentó Carolina. Siguiendo con el chiste, Mirtha expresó: "Yo pensé que se cambiaba mucho de ropa por eso" y causó la risa de la periodista y de los demás invitados.