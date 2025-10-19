Música, amigos y fiesta: la primera edición del Festival Montaña la rompió en un sábado perfecto

Con un lineup tan variado como esperado, el Multiespacio de Luján de Cuyo se vistió de fiesta y así pasó la primera edición del gran Festival Montaña.

El show de Trueno lo tuvo todo. / Foto: Marcos García / MDZ

Tras meses de espera y con entradas absolutamente agotadas, el Festival Montaña se desarrolló por primera vez y ya se perfila a ser una de las fiestas más importantes de cada año para posicionar a la provincia aún más como centro del arte y la cultura mendocina. El pasado sábado 18 de octubre, el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo se vio colmado por familias, grupos de amigos y miles de personas con la mejor intención de vivir una gran fiesta.

Así pasó el primer Festival Montaña La tarde comenzó con las puertas abiertas a las 16.30 horas y el paso de dos de los mejores artistas de Mendoza: Magnolia Monti y La Blunty. De esta manera, las raíces mendocinas se hicieron presentes durante 30 o 40 minutos en un evento más que esperado por el país completo y que le sirvió como catapulta para sus carreras.

Imagen de WhatsApp 2025-10-19 a las 13.00.17_3cc267c4 Trueno fue la cuota de trap argentino en la noche del Festival Montaña. Foto: Marcos García / MDZ Más adelante, a partir de las 17.45 horas, llegó el momento de Niños del cerro para luego darle espacio en el escenario contrario a Zoe Gotusso. El uso de dos escenarios casi en simultáneo fue un detalle que no pasó desapercibido para todos los presentes ya que, de esa manera, pudieron disfrutar desde diferentes puntos del predio cada concierto.

Una de las bandas más esperadas de la tarde noche lujanina fue Cruzando el charco y se notó con el público más eufórico ya con la noche asomándose por encima de los escenarios. No faltaron temas como El trato o Lo nuestro tiene magia, coreados por todos los presentes a más no poder.

el kuelgue festival montaña Julián Kartun disfrutó de la presentación a más no poder. Foto: Marcos García / MDZ A minutos de las 20 horas, llegó el momento de Julián Kartun con El Kuelgue. Sin lugar a dudas, fue de las presentaciones más esperadas y se notó en la gran masa que se movió de un espacio al otro para poder disfrutar de La cuerva, Mil horas y Parque acuático, entre otras canciones de la banda.