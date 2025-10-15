Festival Montaña 2025: conocé la grilla completa y los horarios de las bandas que harán vibrar a Mendoza

El evento se desarrollará el próximo 18 de octubre y en esta nota te dejamos en detalle los horarios en los que se presentarán los artistas.

El Festival Montaña 2025 está a la vuelta de la esquina y miles de fanáticos podrán acercarse al Multiespacio Cultural en Luján de Cuyo para vivir un día a pura música. El evento se llevará a cabo el 18 de octubre y promete ser uno de los más convocantes.

El esperado Line up recibió diversos comentarios, pues tendrá artistas internacionales como No te va a gustar y Niños del Cerro, artistas nacionales, como Trueno, Dillom, El Kuelgue, Cruzando el Charco, Peces Raros y Zoe Gotusso. Y por último, pero no menos importante, los locales: La Blunty y Magnolia Monty.

Conocé la grilla completa del Festival Montaña 2025 ¡Se acerca el día!El próximo sábado vamos a disfrutar juntos de la edición lanzamiento del Festi La grilla completa del Festival Montaña 2025. Foto: Instagram/ @festivalmontana.mza. Tras días de espera, desde la organización dieron a conocer la grilla completa con los horarios en que los artistas se harán presentes en el escenario. Quien abrirá primero será la artista mendocina Magnolia Monti a las 17:00, La Blunty brindará su espectáculo a las 17:20 y los Niños del Cerro realizarán su participación a partir de las 17:45.