En pleno show: la incómoda pregunta de Mirtha Legrand que puso contra las cuerdas a Soledad Pastorutti

Mirtha Legrand estuvo en el show de La Sole y protagonizó con la cantante un picante ida y vuelta que no pasó desapercibido.

Mirtha Legrand asistió al show de Soledad Pastorutti.

Captura de pantalla Instagram Mirthalegrand.

La noche del domingo fue pura emoción en el Movistar Arena, donde Soledad Pastorutti celebró sus 45 años con un recital que quedará en el recuerdo. La cantante santafesina repasó su carrera acompañada por su hermana Natalia, su amigo Luciano Pereyra y una invitada de lujo: Mirtha Legrand, que no perdió su toque filoso y le lanzó una de sus clásicas preguntas.

En uno de los momentos más conmovedores del show, La Sole sorprendió al público al bajar del escenario y acercarse hasta la butaca de Mirtha. Allí, la agasajó con un regalo muy especial: una réplica del poncho con el que debutó a los 15 años en el festival de Cosquín.

La cantante le regaló a la conductora una réplica del poncho con el que debutó en Cosquín, cuando tenía 15 años.

"Yo simplemente te digo 'gracias' porque sé que has hecho un esfuerzo muy grande. Es la segunda vez que me venís a ver", expresó la artista.

"No estoy cansada de estar acá, no tengo sueño, tengo un poco de hambre nada más", le confesó la conductora, provocando risas en el público. No obstante, la cantante explicó entre risas que necesitaba descansar un poco, ya que horas antes había asistido al espectáculo de Julio Bocca.

La Sole se presentó en el Movistar Arena el pasado domingo 12 de octubre.

Con su característico tono pícaro, Mirtha le dijo a La Sole que quiere que vaya a su programa: "Yo lo que quiero es que vengas a mi programa. No venís a mi programa". "Estoy en Telefe ahora y no puedo", se disculpó la artista.

"Ah, porque estás exclusiva. ¿Sabés que se vendió el canal?", le preguntó Legrand, a lo que Pastorutti le contestó, haciéndose la distraída: "No sé. Yo tanto no sé". "Las nuevas autoridades te dejan", le aseguró La Chiqui, y la cantante cerró el intercambio con un divertido "Bueno, chau, me voy" mientras el público la ovacionaba.

