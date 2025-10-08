Futuro incierto para Mirtha Legrand en 2026: la tajante frase de Adrián Suar que encendió alarmas
El directivo de El Trece dialogó con A la Tarde sobre el futuro de la diva en el canal y sorprendió a todos.
Mirtha Legrand es sin lugar a dudas la estrella de El Trece y a sus 98 años sigue teniendo ganas de trabajar y poder darle a los televidentes un programa de primer nivel. La conductora fue distinguida en los Martín Fierro como leyenda de la televisión debido a su extensa trayectoria.
Si bien ella sigue teniendo energías para seguir adelante, en el mes de junio y en medio de rumores de su retiro de la TV, subrayó que "ya no voy a seguir mucho más tiempo trabajando. Son los últimos años, ya estoy grande".
Desde A la Tarde fueron a buscar la palabra de Adrián Suar para hablar sobre la diva: "Qué pasa con Mirtha 2026, nos llegó la información de que ella quiere arrancar en Mar del Plata y cómo que vos la querés cuidar un poquito y le decís 'esperemos un poquito para arrancar'", comentó el cronista.
Video: Adrián Suar se refirió al futuro de Mirtha Legrand en El Trece
En ese momento, Suar comentó: "Es difícil llevarla para allá por el costo, pero Mirtha es eterna". Respecto a las negociaciones, dejó en claro que está todo bien con Nacho Viales y el periodista le expresó si son complicadas las negociaciones, a lo que el directivo de El Trece le contestó que "con todos cuesta negociar, conmigo también. Yo soy difícil para negociar".
En el final de la nota, el Oliver Quiroz quiso tener la primicia, pero no fue así: "Todavía no lo puedo confirmar, pero si se puede dar, feliz que vaya a Mar del Plata". Esto encendió las alarmas sobre el futuro de la diva en la pantalla chica de cara a un nuevo año.