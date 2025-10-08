Presenta:

Mdz Show

|

Mirtha Legrand

Futuro incierto para Mirtha Legrand en 2026: la tajante frase de Adrián Suar que encendió alarmas

El directivo de El Trece dialogó con A la Tarde sobre el futuro de la diva en el canal y sorprendió a todos.

MDZ Show

La conductora es la estrella del canal. Foto: captura de video/ El Trece.

La conductora es la estrella del canal. Foto: captura de video/ El Trece.

Mirtha Legrand es sin lugar a dudas la estrella de El Trece y a sus 98 años sigue teniendo ganas de trabajar y poder darle a los televidentes un programa de primer nivel. La conductora fue distinguida en los Martín Fierro como leyenda de la televisión debido a su extensa trayectoria.

Si bien ella sigue teniendo energías para seguir adelante, en el mes de junio y en medio de rumores de su retiro de la TV, subrayó que "ya no voy a seguir mucho más tiempo trabajando. Son los últimos años, ya estoy grande".

Te Podría Interesar

Desde A la Tarde fueron a buscar la palabra de Adrián Suar para hablar sobre la diva: "Qué pasa con Mirtha 2026, nos llegó la información de que ella quiere arrancar en Mar del Plata y cómo que vos la querés cuidar un poquito y le decís 'esperemos un poquito para arrancar'", comentó el cronista.

Video: Adrián Suar se refirió al futuro de Mirtha Legrand en El Trece

Futuro incierto para Mirtha Legrand en 2026: la tajante frase de Adrián Suar que encendió alarmas

En ese momento, Suar comentó: "Es difícil llevarla para allá por el costo, pero Mirtha es eterna". Respecto a las negociaciones, dejó en claro que está todo bien con Nacho Viales y el periodista le expresó si son complicadas las negociaciones, a lo que el directivo de El Trece le contestó que "con todos cuesta negociar, conmigo también. Yo soy difícil para negociar".

Captura de pantalla 2025-10-08 184229
Mirtha Legrand y un futuro incierto en El Trece. Foto: captura de video/ América TV.

Mirtha Legrand y un futuro incierto en El Trece. Foto: captura de video/ América TV.

En el final de la nota, el Oliver Quiroz quiso tener la primicia, pero no fue así: "Todavía no lo puedo confirmar, pero si se puede dar, feliz que vaya a Mar del Plata". Esto encendió las alarmas sobre el futuro de la diva en la pantalla chica de cara a un nuevo año.

Archivado en

Notas Relacionadas