El directivo de El Trece dialogó con A la Tarde sobre el futuro de la diva en el canal y sorprendió a todos.

Mirtha Legrand es sin lugar a dudas la estrella de El Trece y a sus 98 años sigue teniendo ganas de trabajar y poder darle a los televidentes un programa de primer nivel. La conductora fue distinguida en los Martín Fierro como leyenda de la televisión debido a su extensa trayectoria.

Si bien ella sigue teniendo energías para seguir adelante, en el mes de junio y en medio de rumores de su retiro de la TV, subrayó que "ya no voy a seguir mucho más tiempo trabajando. Son los últimos años, ya estoy grande".

Desde A la Tarde fueron a buscar la palabra de Adrián Suar para hablar sobre la diva: "Qué pasa con Mirtha 2026, nos llegó la información de que ella quiere arrancar en Mar del Plata y cómo que vos la querés cuidar un poquito y le decís 'esperemos un poquito para arrancar'", comentó el cronista.

Video: Adrián Suar se refirió al futuro de Mirtha Legrand en El Trece Futuro incierto para Mirtha Legrand en 2026: la tajante frase de Adrián Suar que encendió alarmas En ese momento, Suar comentó: "Es difícil llevarla para allá por el costo, pero Mirtha es eterna". Respecto a las negociaciones, dejó en claro que está todo bien con Nacho Viales y el periodista le expresó si son complicadas las negociaciones, a lo que el directivo de El Trece le contestó que "con todos cuesta negociar, conmigo también. Yo soy difícil para negociar".