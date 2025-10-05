La diva sorprendió a uno de sus comensales con una frase que lo descolocó por completo.

La diva fue al hueso y luego aclaró todo. Foto: captura de video/ El Trece.

Mirtha Legrand llevó adelante un nuevo programa en El Trece con grandes invitados, entre ellos se encontraban Federico Bal, Gonzalo Aziz, Graciela Ocaña, Elba Marcovecchio y Gabriel Oliveri. En medio de las charlas, la conductora apuntó contra uno de sus comensales.

Todo ocurrió cuando la diva le consultó a Gabriel Oliveri sobre su debut en teatro. Es que el famoso y reconocido se encuentra realizando la obra de teatro Querido Truman y fue este el motivo por el cual Mirtha apuntó de manera sorpresiva contra el hotelero.

"Vos debutaste en teatro, quién va a verte, quién te conoce", comentó la conductora. Ese momento provocó risas y "La Chiqui" se dio cuenta de que sonó fuerte, es por eso que expresó que la pregunta estaba realizada con cariño.

Video: Mirtha Legrand incomodó a uno de sus invitados Sin filtro: Mirtha Legrand apuntó contra uno de sus invitados y generó incomodidad en la mesa

Gabriel comentó que "yo vine a Buenos Aires de Entre Ríos a estudiar teatro y me puse a trabajar en hotelería para pagar los estudios y después me absorbió, pero nunca dejé de estudiar. Hace dos años murió mamá y su muerte me hizo pensar qué vine a hacer yo a la vida".