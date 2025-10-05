Sin filtro: Mirtha Legrand apuntó contra uno de sus invitados y generó incomodidad en la mesa
La diva sorprendió a uno de sus comensales con una frase que lo descolocó por completo.
Mirtha Legrand llevó adelante un nuevo programa en El Trece con grandes invitados, entre ellos se encontraban Federico Bal, Gonzalo Aziz, Graciela Ocaña, Elba Marcovecchio y Gabriel Oliveri. En medio de las charlas, la conductora apuntó contra uno de sus comensales.
Todo ocurrió cuando la diva le consultó a Gabriel Oliveri sobre su debut en teatro. Es que el famoso y reconocido se encuentra realizando la obra de teatro Querido Truman y fue este el motivo por el cual Mirtha apuntó de manera sorpresiva contra el hotelero.
"Vos debutaste en teatro, quién va a verte, quién te conoce", comentó la conductora. Ese momento provocó risas y "La Chiqui" se dio cuenta de que sonó fuerte, es por eso que expresó que la pregunta estaba realizada con cariño.
Video: Mirtha Legrand incomodó a uno de sus invitados
Gabriel comentó que "yo vine a Buenos Aires de Entre Ríos a estudiar teatro y me puse a trabajar en hotelería para pagar los estudios y después me absorbió, pero nunca dejé de estudiar. Hace dos años murió mamá y su muerte me hizo pensar qué vine a hacer yo a la vida".
Mirtha le dejó en claro que iba a verlo en algún momento y, por supuesto, el hotelero le expresó que la esperaba en las funciones: "Vení porque te va a encantar". La obra de teatro se encuentra en estos momentos en el Teatro El San Martín de Buenos Aires.