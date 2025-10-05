Presenta:

Mirtha Legrand

Sin filtro: Mirtha Legrand apuntó contra uno de sus invitados y generó incomodidad en la mesa

La diva sorprendió a uno de sus comensales con una frase que lo descolocó por completo.

La diva fue al hueso y luego aclaró todo. Foto: captura de video/ El Trece. 

Mirtha Legrand llevó adelante un nuevo programa en El Trece con grandes invitados, entre ellos se encontraban Federico Bal, Gonzalo Aziz, Graciela Ocaña, Elba Marcovecchio y Gabriel Oliveri. En medio de las charlas, la conductora apuntó contra uno de sus comensales.

Todo ocurrió cuando la diva le consultó a Gabriel Oliveri sobre su debut en teatro. Es que el famoso y reconocido se encuentra realizando la obra de teatro Querido Truman y fue este el motivo por el cual Mirtha apuntó de manera sorpresiva contra el hotelero.

"Vos debutaste en teatro, quién va a verte, quién te conoce", comentó la conductora. Ese momento provocó risas y "La Chiqui" se dio cuenta de que sonó fuerte, es por eso que expresó que la pregunta estaba realizada con cariño.

Video: Mirtha Legrand incomodó a uno de sus invitados

Gabriel comentó que "yo vine a Buenos Aires de Entre Ríos a estudiar teatro y me puse a trabajar en hotelería para pagar los estudios y después me absorbió, pero nunca dejé de estudiar. Hace dos años murió mamá y su muerte me hizo pensar qué vine a hacer yo a la vida".

Mirtha le dejó en claro que iba a verlo en algún momento y, por supuesto, el hotelero le expresó que la esperaba en las funciones: "Vení porque te va a encantar". La obra de teatro se encuentra en estos momentos en el Teatro El San Martín de Buenos Aires.

