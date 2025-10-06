Fede Bal finalmente confesó por qué es infiel y Mirtha Legrand lo descolocó con su reacción: "Es un..."

En un diálogo sin filtros, Fede Bal reveló el patrón de conducta que aqueja sus relaciones sentimentales y admitió sus errores del pasado. Mirtha Legrand , con preguntas incisivas, lo llevó a desentrañar su presente amoroso y lo fulminó con su pensamiento.

Sentado a la mesa más famosa del país, el actor no solo reconoció su fama de "mentiroso", sino que además le puso fecha de vencimiento a la fase inicial de sus romances: un ciclo de seis meses que termina con un "apagón" emocional.

Todo comenzó con una pregunta directa de la diva: "¿Cuántas novias tuviste?". Tras cifrar sus relaciones oficiales en "unas siete", Bal abrió la puerta a una reflexión más profunda.

"Yo mentí mucho, mucho, Mirtha", admitió con un tono serio que contrastó con la rápida acotación de la conductora, quien entre risas dijo que "es un mentiroso oficial". Sin embargo, Fede reafirmó su autocrítica: " No me siento nada orgulloso. Estoy cambiando, estoy con muchos años de terapia".

La conductora le dijo: "Vos te enamorás y después las dejás, ¿te desenamorás?". Fue entonces cuando Bal expuso su patrón. "Tengo unos seis meses increíbles donde siento que es el amor de mi vida y donde siento que puedo hacer una familia. Después, cuando empezamos a vivir, siento que hay algo que en mí se apaga, que no puedo sostener. Siento que se me va el amor".

Ante la pregunta clave de Mirtha sobre si la falla residía en él o en sus parejas, Bal no dudó un segundo en asumir toda la responsabilidad. "En mí, Mirtha, pero claro que sí", sentenció.

La solución de Bal ante la infidelidad

Federico explicó su nueva filosofía de vida para no repetir los errores del pasado. Bal aseguró que ahora opta por "vínculos sexoafectivos" donde, desde el inicio, "vomita la verdad".

"Tiro toda la verdad en la mesa: Yo estoy para pasarla muy bien con vos (...) a realmente serle sincero. Y no hay muchas mujeres que se banquen una sinceridad clara". Este enfoque, según él, se basa en vivir el presente sin promesas a futuro. "Yo no te voy a preguntar qué hacés mañana. Yo me quedo con esta noche hermosa que podemos vivir", confesó, definiéndose como alguien "difícil para el amor" pero muy "servicial".

A pesar de este panorama, Federico Bal no cerró la puerta a sus anhelos. Ante la mención de Mirtha sobre el deseo de Carmen Barbieri de ser abuela, el actor confesó que sueña con casarse y tener un hijo "gordito pecoso", aunque solo cuando encuentre a una persona "acorde a sus necesidades y demandas".