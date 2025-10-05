Conmovió a todos: Mirtha Legrand no pudo evitar emocionarse al recordar a su hermano

La conductora de El Trece abrió su programa hablando sobre José y se vivió un momento muy emotivo.

Mirtha emocionó a todos en el estudio. Foto: captura de video/ El Trece.

Mirtha Legrand abrió su programa del sábado 4 de octubre agradeciendo a APTRA por el Premio Martín Fierro 2025 que le otorgaron por la enorme trayectoria que tiene en televisión. Sin embargo, esto pasó a segundo plano cuando la diva de El Trece se emocionó al recordar a su hermano.

"Gracias a APTRA a la leyenda de la televisión mundial que me entregaron", comenzó diciendo. Luego de compartir el clip del momento en que Luis Ventura le otorgó la estatuilla, la diva decidió hablar sobre su hermano José, quien habría cumplido años el jueves pasado.

"José Martínez Suárez hubiera cumplido 100 años el jueves pasado, fue un gran director de cine argentino, guionista y productor... Sobre todo, mi amado hermano... ¡Ay!", comentó visiblemente emocionada. Luego de esto, cerró sus ojos un segundo para evitar las lágrimas y siguió con su programa.

Captura de pantalla 2025-10-05 100019 Mirtha Legrand recordó a su hermano. Foto: captura de video/ El Trece.