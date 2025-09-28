Mirtha Legrand opinó sobre el nombre de la hija de Sofía Zámolo y generó polémica

La diva de El Trece no tuvo filtro a la hora de hablar sobre el nombre de la hija de la modelo.

Mirtha Legrand es una de las conductoras más exitosas de la televisión. La diva de El Trece se jacta por ir siempre al frente con preguntas incisivas a todos sus invitados y expresa su opinión respecto a temas políticos sin temor alguno.

El sábado 27 de septiembre, la diva recibió en su mesa a Emilio Monzó, Fernando Dente, Natasha Niebieskikwiat, Sofía Zámolo y Liliana Caruso. En el inicio de la charla, Mirtha habló directamente con Sofía, quien se mostró contenta de poder formar parte de uno de los programas íconos de El Trece.

"La Chiqui" expresó que hace mucho no se presentaba en la "mesaza" y allí, Zámolo expresó: "La última vez fue, creo, en 2021 o 2022, ya no recuerdo… Pero fue al de Juana". En ese momento, Zámolo fue consultada por su hija, quien cumple cinco años en tan solo un mes, y Mirtha fue al hueso.

"Decime... tu chiquita se llama California", expresó la conductora visiblemente sorprendida. Tras esto, Sofía expresó que decidieron ponerle ese nombre debido a que cuando estaban de vacaciones comenzaron a ver en todos lados la palabra "Cali" y confirmó que fue su marido quien lo eligió.