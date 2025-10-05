Thiago Medina logró salir de terapia intensiva y Daniela Celis dio detalles de su evolución: "Tiene que..."

"Los milagros existen", profesó Daniela Celis ante el golpe de mejoría del padre de sus hijas, Thiago Medina . Y es que el ex Gran Hermano salió de terapia intensiva tras 23 días internado , intubado y dos cirugías realizadas. La mediática compartió la noticia y detalló los próximos pasos a seguir.

El joven continúa su recuperación en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno y según el parte médico oficial, presenta una evolución favorable: ya come por sus propios medios, se comunica y no requiere asistencia respiratoria.

Daniela Celis y el comunicado que alegró a muchos. Créditos: Instagram / danielacelis01

Por otro lado, la expareja del joven, Daniela Celis, expresó muy contenta en sus redes sociales: "Nos estalla el corazón de alegría después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando".

Con notable alegría, culminó su mensaje: "Es un logro de su fuerza, de los profesionales y los trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente. Tiene que seguir recuperando y acá estamos para y con él".

La decisión de Celis ante la gran noticia

image La peregrinación de Celis. Créditos: Instagram / danielacelis01

La morocha participó de una peregrinación a Luján para agradecer y celebrar los avances en la salud de Thiago; en sus redes y gestos públicos pronunció palabras de alivio y fe, remarcando que “los milagros existen”. Según se contó, la cadena de oración y los intensos rezos fueron parte de ese momento de esperanza.

Aunque ya dejó terapia intensiva y no necesita respirador, Thiago sigue internado en el hospital de Moreno. Su recuperación incluye alimentación por sus propios medios, apoyo kinésico para recuperar fuerza y seguimiento médico para evaluar los próximos pasos en su rehabilitación. La familia permanece a su lado y, de acuerdo con los partes, la evolución ha sido constante y positiva.