Thiago Medina mostró una leve mejoría tras el accidente y Daniela Celis dejó un emotivo mensaje

Las últimas novedades sobre el estado de salud de Thiago Medina trajeron alivio al mundo del espectáculo. El exparticipante de Gran Hermano, que permanecía internado desde hacía tres semanas tras sufrir un accidente con su moto, mostró una gran mejoría que fue confirmada por su expareja y madre de sus hijas, Daniela Celis .

Thiago estaba en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno desde que protagonizó el siniestro vial que le provocó una fractura de ocho costillas. Luego de someterse a una intervención quirúrgica, su entorno respiró con alivio ante la notable evolución de su cuadro clínico.

Daniela Celis, quien se mantuvo al pie del cañón desde el accidente , utilizó sus redes sociales para difundir la última actualización. La influencer reflejó la alegría de la familia: “Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme”.

El avance más significativo en la recuperación del ex Gran Hermano se dio en el área respiratoria. Daniela agregó entusiasmada: “Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”.

posteo-daniela-celis El posteo de Daniela Celis con las buenas noticias. Captura Instagram

La familia y el entorno del joven, quienes habían solicitado cadenas de oración desde el primer momento, reiteraron este pedido. Celis aseguró que Thiago estaba al tanto del apoyo que recibía de sus seguidores, algo que su círculo íntimo consideró clave para su evolución. “Él ya sabe que están ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución. Y les agradece un montón”, concluyó la influencer.