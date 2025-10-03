"Vergüenza les tiene que dar": Camilota denunció estafa con la salud de Thiago Medina y mostró el CBU falso

Camila Deniz , más conocida como Camilota , hermana del exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina , denunció públicamente a un grupo de estafadores que intentaban pedir dinero a sus seguidores utilizando la delicada situación de salud del joven.

Thiago Medina se encuentra internado en el hospital de Moreno, en una lenta recuperación, tras protagonizar un fuerte siniestro vial con su motocicleta. Su hermana, quien ganó popularidad tras su paso por Cuestión de peso, utiliza sus redes sociales para mantener al tanto a los fans sobre el estado de su hermano.

La denuncia se realizó a través de dos videos publicados en su cuenta de Instagram. Camila Deniz mostró su indignación ante la existencia de una cuenta falsa de Facebook que estaba pidiendo plata, supuestamente para ayudar a solventar los gastos médicos de su hermano. "Hay una cuenta de Facebook que está pidiendo plata y yo no soy. Vengo a aclarar acá que yo no estoy pidiendo nada", explicó la mediática.

Camilota se mostró visiblemente molesta y pidió ayuda inmediata a sus seguidores para frenar el fraude. "Vayan a denunciarlo ayúdenme porque se están tomando atribuciones y no es así. Yo no estoy pidiendo plata, así que me ayudan con un poquitito así podemos hacer que cierren esa cuenta y que dejen de hablar cosas que no son y dejarme mal a mí", suplicó la joven en la grabación.

La indignación de Camila aumentó al notar la desfachatez de los delincuentes: "Encima están usando una foto mía y de mi sobrina. Vergüenza les tiene que dar porque están tomando esta situación para sacar plata". En las capturas de la cuenta falsa de Facebook, se pudo ver un chat donde el estafador compartía un CBU, buscando engañar a los seguidores que, de buena fe, querían ayudar a Thiago.

La denuncia de Camilota, hermana de Thiago Medina.

Finalmente, la hermana del ex Gran Hermano dejó un mensaje contundente sobre su ética personal: "Ayúdeme porque ya estoy cansada de que hablen cosas y que pidan cosas, yo no soy. Si tengo necesidad, tengo dos manos para salir a laburar, tengo cosas para hacer, así que ayúdenme porque no quiero quedar mal delante de nadie".