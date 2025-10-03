Las picantes declaraciones de la nueva conductora de El Trece: "¡Quiero que el canal me desvirgue!"

Tras conocerse la noticia de su arribo a la mañana del canal del solcito, la mediática figura no dudó en lanzar picantes dichos sobre su competidora en Telefe.

Esta semana una noticia sacudió al ambiente televisivo, Moria Casán desembarcará en El Trece con un proyecto que generó revuelo, ya que implica el desplazamiento de una conductora actual y todo su equipo. La diva, conocida como la One, se hará cargo de un programa matutino en el canal, ocupando el espacio que hasta hace poco estaba a cargo de María Belén Ludueña, quien conducía el ciclo Mujeres Argentinas. Este movimiento en la grilla tomó por sorpresa al público y a los propios trabajadores del canal, confirmando que la impronta de Moria siempre llega para revolucionar.

La mediática conductora está preparando los detalles para su arribo Los detalles sobre la llegada de Casán a la pantalla del canal del solcito fueron revelados en el ciclo Intrusos (América), donde Adrián Pallares brindó datos exclusivos. El conductor aseguró que la negociación se encuentra en la etapa final: “En este momento se están arreglando los contratos y el dinero”. Si bien el programa mantendría el nombre original, Mujeres Argentinas, se buscaría agregarle el sello personal de la diva, probablemente sumando su nombre al título para enfatizar el cambio de ciclo y conductora.

El debut de Moria Casán se produciría en la segunda semana de noviembre, con el lunes 10 como fecha más probable para su estreno. Respecto al staff que la acompañará, Pallares adelantó que "La One" planea un panel conformado por seis figuras y ya tiene a sus primeras elegidas. Las mediáticas que Moria quiere sumar a su equipo son Cinthia Fernández y Silvina Escudero, dos personalidades fuertes y con experiencia en el medio, lo que augura un ciclo con debates encendidos y, fiel al estilo Casán, sin filtros.

Moria Casán respondió contundentemente a la prensa respecto a su nuevo proyecto en El Trece Moria Casán indignada tras ser consultada por su debut en la mañana de El Trece Moria Casán indignada tras ser consultada por su debut en la mañana de El Trece. Video: Instagram @jotax.digital

Este jueves Moria Casán fue interceptada por una ola de cronistas a la salida del teatro, allí la One respondió indignada tras ser consultada por su presencia en la mañana de El Trece: “Me están dando como el pésame por que voy a trabajar en la mañana. ¿Qué es tan raro?”.