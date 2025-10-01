Thiago Medina será sometido a un nuevo procedimiento médico y piden cadena de oración

Thiago Medina se encuentra evolucionando de manera favorable en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. El joven despertó y se encuentra lúcido, según expresó Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas.

En medio de esta recuperación, la ex Gran Hermano informó un nuevo parte médico sobre Thiago y comentó que será sometido a un procedimiento médico: " Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal".

Además, brindó detalles del procedimiento que realizarán los médicos tras la cirugía de tórax: "En el día de mañana se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía de tórax. Por favor, es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana".

"Como digo siempre, es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación con el trabajo de todos los profesionales y la energía de su gente. Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe", escribió Daniela Celis en el final del posteo.

Los detalles del procedimiento que le realizarán a Thiago Medina

Thiago Medina se encuentra en estos momentos peleando por recuperarse y tras la mejoría en su salud, el cuerpo médico tomó la decisión de realizarle una toilette en la herida que tiene por su cirugía de tórax.

Los médicos realizarán una limpieza profunda para que la lesión pueda cicatrizar de manera correcta y prevenir infecciones. Los profesionales retirarán restos de suciedad, bacterias y hasta tejido muerto que podrían tener efecto negativo en la curación del paciente.