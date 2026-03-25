Una famosa criticó el trabajo de Moria Casán en el teatro y ella la destruyó con su lengua karateka: "Envidiosa, resentida"
La conductora de La mañana con Moria fulminó a una reconocida artista que intentó darle indicaciones de dirección tras la obra.
Moria Casán no se guardó nada y, fiel a su estilo sin filtros, destrozó a una colega que fue a verla al teatro Metropolitan. Lo que debía ser una visita de cortesía tras una función a sala llena de Cuestión de Género terminó en un enfrentamiento de alto voltaje en camarines.
La diva, que comparte cartel con Jorge Marrale, estalló al aire de su programa en El Trece y expuso una situación que calificó de "desubicada", reavivando la eterna interna que sacude al ambiente artístico nacional.
"Se te notan las ganas": la irónica respuesta de Moria ante las críticas
La mecha se encendió durante una entrevista con Dady Brieva, Miguel del Sel y el Chino Volpato. Ante un comentario de Del Sel sobre la hipocresía en el medio, la One aprovechó para sacarse la espina.
"El otro día vino una actriz muy reconocida a vernos a Cuestión de Género, voy a decirlo porque me quedó acá. El teatro estaba lleno, localidades agotadas. Al final de la obra yo la mencioné y al rato vino al camarín a saludarme y darnos lecciones como de dirección", relató indignada. La tensión subió cuando Moria, rápida de reflejos, le preguntó en qué proyecto andaba: al recibir un "en nada" como respuesta, la diva disparó: "tendrías que dirigir, se te notan las ganas".
Para Casán, el límite se cruzó cuando la invitada intentó corregir su labor profesional en un momento de intimidad post-show. "Me vino a saludar al camarín cuando yo quería estar tranquila después de hacer mi trabajo, darme una ducha y secarme con tranquilidad. Y aparte me empieza a decir todo lo que tengo que hacer en mi obra", explicó notablemente molesta.
Aunque aclaró que suele aceptar críticas constructivas, en este caso sintió que se trataba de una falta de respeto motivada por el resentimiento: "Un odio. No voy a decir el nombre. Pero si alguien me hace una crítica, yo lo suelo tomar como algo bueno, pero ella me rompió las pelotas", lanzó sin anestesia.
Visiblemente afectada por la actitud de su par, Moria Casán cerró su descargo con una catarata de adjetivos que ya recorren todos los portales de chimentos. "Si no te gustó, decilo o no vaya a saludar, pero no empezar a decir las cosas que tendría que hacer. Pesada, desubicada, hincha pelot.., mala, envidiosa, resentida", concluyó Moria.