Jonatan Viale liquidó a los jueces tras la imagen viral de Cristina Fernández de Kirchner en el balcón: "Cobardes"

La expresidenta salió al balcón durante la marcha del 24 de marzo y el conductor de TN no dudó en opinar fuertemente.

Cristina Fernández de Kirchner decidió salir a su balcón en el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia para saludar a los militantes que se reunieron fuera de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Este gesto generó una enorme polémica y Jonatan Viale no dudó en destrozarla a la expresidenta y a los jueces.

"Cristina hizo un show patético violando todas las disposiciones legales", comenzó diciendo el periodista en el clásico pase con Franco Mercuriali en TN. Pero esto no quedó allí, ya que también apuntó contra los jueces que permiten que la exfuncionaria salga al balcón.

"El problema no es Cristina, el problema son los jueces que son unos cobardes. Le tienen un miedo a Cristina", sentenció Jonatan Viale. También dejó en claro que lo que realizó Cristina Fernández de Kirchner no se puede realizar debido a que "está fuera de la ley".

Jonatan Viale explotó contra Cristina Fernández de Kirchner y contra los jueces Jonatan Viale liquidó a Cristina Fernández de Kirchner tras salir al balcón y apuntó contra los jueces En otro momento, uno de sus compañeros expresó que la prisión domiciliaria de CFK es cada vez más particular y allí Viale volvió a apuntar contra los jueces: "Esto no es culpa de Cristina. Es culpa de Gorini, de Basso y de Giménez Uriburu, los tres jueces que le tienen miedo a Cristina Kirchner y que permiten que pasen estas cosas".