Eduardo Feinmann explotó contra Cristina Fernández de Kirchner por colgar un pañuelo en su balcón: "Cínica"
Eduardo Feinmann liquidó a la expresidenta tras el gesto que tuvo a 50 años del golpe de Estado en nuestro país.
Este 24 de marzo se lleva adelante una nueva marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de las víctimas de la última dictadura militar. Diferentes figuras se han expresado y una de ellas fue Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.
En las redes se viralizó que la exfuncionaria decidió colgar un pañuelo para pedir Memoria, Verdad y Justicia. Esta imagen se volvió tendencia y quien opinó duramente sobre el gesto fue Eduardo Feinmann, periodista y conductor de A24.
"Mentirosa. Nunca cuando Néstor fue gobernador y la condenada primera dama de la provincia, diputada nacional o senadora, dijeron una sola palabra ni recordaron los 24 de marzo. Cínica", escribió Eduardo en su posteo que compartió a través de X (antes Twitter).
El picante posteo de Eduardo Feinmann contra Cristina Fernández de Kirchner
Esta bandera se puede observar en el departamento ubicado en San José 1111, donde actualmente se encuentra detenida tras la condena en la ya conocida conocida causa Vialidad. Por el momento, la expresidenta no se ha expresado en sus redes como suele hacerlo en estas fechas tan importantes para Argentina.