Eduardo Feinmann explotó contra Cristina Fernández de Kirchner por colgar un pañuelo en su balcón: "Cínica"

Eduardo Feinmann liquidó a la expresidenta tras el gesto que tuvo a 50 años del golpe de Estado en nuestro país.

Este 24 de marzo se lleva adelante una nueva marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración de las víctimas de la última dictadura militar. Diferentes figuras se han expresado y una de ellas fue Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

En las redes se viralizó que la exfuncionaria decidió colgar un pañuelo para pedir Memoria, Verdad y Justicia. Esta imagen se volvió tendencia y quien opinó duramente sobre el gesto fue Eduardo Feinmann, periodista y conductor de A24.

"Mentirosa. Nunca cuando Néstor fue gobernador y la condenada primera dama de la provincia, diputada nacional o senadora, dijeron una sola palabra ni recordaron los 24 de marzo. Cínica", escribió Eduardo en su posteo que compartió a través de X (antes Twitter).