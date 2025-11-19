El emotivo relato de Thiago Medina a dos meses del brutal accidente en moto: "No quedé en silla de ruedas"

Tras meses de incertidumbre y terapia intensiva, el ex participante de un reality dio detalles conmovedores sobre su evolución física y sus nuevos planes a futuro.

A poco más de dos meses del siniestro vial que conmocionó al mundo del espectáculo y mantuvo en cuidados intensivos con pronóstico reservado al ex Gran Hermano, Thiago Medina reapareció públicamente para llevar tranquilidad a sus seguidores. En una charla íntima con el ciclo Puro Show (El Trece), el joven oriundo de González Catán se mostró resiliente y detalló cómo avanza su retorno a la vida cotidiana tras el impacto que casi termina en tragedia. Con un espíritu optimista, explicó que su mejoría es paulatina pero firme: “Estoy mejor, por suerte y gracias a Dios. Todos los días estoy un poco mejor. Ayer tuve kinesiología y sigo haciendo tratamientos. Ya estoy corriendo, saltando y tengo ejercicios para hacer en casa”.

El camino hacia la sanación total implica superar varias secuelas físicas complejas que modificaron su rutina diaria. Según explicó el influencer, la intervención quirúrgica más importante le dejó una condición de salud permanente que debe monitorear, aunque no le impide desenvolverse con normalidad. “Al sacarme el bazo soy más propenso a enfermarme, pero puedo hacer vida normal”, aclaró. Además, hizo hincapié en el esfuerzo físico que está realizando para recuperar su masa corporal, ya que el tiempo en el hospital afectó drásticamente su contextura: “Cuando estuve internado bajé 22 kilos, pero ya subí 8. Tengo un objetivo para llegar a los 75 kilos”.

La palabra de Thiago Medina tras el accidente Thiago Medina habló en Puro Show tras su angustioso accidente vial Thiago Medina habló en Puro Show tras su angustioso accidente vial. Video: Puro Show (El Trece) Más allá de lo estético, Thiago valoró el simple hecho de estar vivo y en movimiento, restando importancia a las marcas que el choque dejó en su piel. La gravedad del cuadro inicial fue tal que los médicos manejaron los peores escenarios frente a su familia. “Eso es lo de menos. Estoy bien, puedo caminar y correr. No quedé en una silla de ruedas. Me habían planteado esa posibilidad, o hasta la de morirme”, confesó con cruda honestidad, evidenciando que las cicatrices son, para él, un recordatorio de una segunda oportunidad.

Los sueños durante el coma y los proyectos a futuro Thiago Medina Thiago Medina se encuentra acompañado por Daniela Celis y por sus hijas. Foto: captura de video/ Telefe. En medio de la conmoción, también hubo espacio para el humor y el romance al recordar los momentos de confusión clínica. El influencer confirmó una anécdota que hasta ahora era solo un rumor de pasillo: en medio de los efectos de la sedación, intentó formalizar su relación con la madre de sus gemelas, Daniela Celis. “Es verdad que le propuse casamiento a Dani, pero estaba bajo anestesia y ella se lo tomó en joda”, relató entre risas. Asimismo, aseguró que al despertar, su primer pensamiento y preocupación fueron sus hijas, quienes se convirtieron en su principal motor para salir adelante.