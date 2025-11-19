Viviana Canosa confirmó a través de un posteo en sus redes sociales que le iniciará una demanda judicial a Fabiola Yáñez luego de las declaraciones que realizó en la entrevista exclusiva con Ángel de Brito en LAM. Además, al volver a su programa, decidió hablar del tema y la fulminó.

En el inicio del descargo, pidió poner en grande la famosa foto de la fiesta que se organizó en la Quinta de Olivos y comentó: "Una de esas delincuentes que está en esa foto porque son todos, pero esa delincuente llamada Fabiola Yáñez osó hablar de mí, calumniarme y decir barbaridades".

"La verdad que no me lo voy a bancar. Tuve que, para entender lo que dice ver el tape seis veces porque viste que patina entre malbec y malbec, te tira algo y dijo todas mentiras", expresó la conductora de El Bulo de Viviana.

Viviana Canosa destrozó a Fabiola Yáñez tras sus dichos en LAM Viviana Canosa arremetió contra Fabiola Yáñez tras las declaraciones en LAM: "Delincuente" Pero esto no es todo, ya que agregó que "estuve averiguando anoche y vi por dónde vino la operación. Es una operación del Gobierno para conmigo. Me quieren cancelar, sacar, y les molesta hasta que esté en un streaming".