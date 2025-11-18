Se hartó: la fuerte decisión que tomó Viviana Canosa luego de las declaraciones de Fabiola Yáñez

En A la Tarde dieron a conocer el paso que dará la conductora de Carnaval Stream.

Ángel de Brito sorprendió a todos los televidentes al realizar una entrevista mano a mano con Fabiola Yáñez. La expareja de Alberto Fernández habló sobre su relación con el expresidente, sobre su hijo y además nombró a Viviana Canosa como una de las mujeres que habría estado con él.

"Viviana Canosa le había pedido la Secretaría de Comunicación, y como él le dijo que no, Viviana se enojó y lo empezó a defenestrar cuando antes era muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, de verse todo el tiempo... de esas entrevistas que daban porque faltaba que se le tirara encima. Él nunca reconoció que tuvo algo", comentó Yáñez.

Lo cierto es que la conductora de Carnaval Stream se cansó y en A la Tarde dieron a conocer el fuerte posteo donde detalla la decisión que tomó contra Fabiola: "Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal".

Luego, agregó: "Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor. Fin". Lo cierto es que la guerra entre Vivina Canosa y Fabiola Yáñez recién comienza y tras la publicación de la periodista todo seguirá en la Justicia.