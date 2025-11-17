Fabiola Yáñez reveló su infierno con Alberto Fernández y apuntó contra Viviana Canosa: "Se le tiraba encima"

La exprimera dama, Fabiola Yáñez , se sentó en el living de LAM y abrió su corazón en una entrevista con Ángel de Brito, desatando una ola de declaraciones explosivas sobre su vida personal junto al expresidente Alberto Fernández . La mujer detalló acusaciones de violencia psicológica, confrontaciones físicas y un amplio panorama de infidelidades.

A continuación, los pasajes más impactantes del testimonio de Yáñez , que cubren desde el inicio del maltrato hasta las supuestas infidelidades que cometió.

Yáñez comenzó explicando que el maltrato no se manifiesta siempre de la forma más visible, sino a través de una escalada gradual de control y manipulación: "La violencia comienza gradualmente con cosas muy pequeñas. La violencia no es solamente el último golpe o lo más explícito . Comienza desde el momento en el que te manipulan".

Relató situaciones que ya eran habituales antes de que su pareja asumiera la presidencia, marcando un patrón de actitud que interpretaba como evasión: "Era ir a un restaurante y siempre entraba mirando para abajo. Yo no sé por qué lo hacía. Quizás tenía otras cuestiones que tenía que ocultar. Ocurrió antes de ser presidente".

La conversación se centró luego en los momentos de confrontación física, los cuales, según Yáñez , se intensificaban cuando ella intentaba buscar la verdad. Recordó un dramático episodio en Puerto Madero, donde residían antes de mudarse a Olivos:

"Recuerdo que cuando vivíamos en Puerto Madero, cuando yo lo confrontaba con algunas cuestiones que tenía las pruebas y él me decía que no, que estaba loca. Él no me dejaba subir al ascensor, me forcejeaba".

Sobre el deterioro de su vida personal al inicio del mandato de Fernández, expresó: "Yo no nací con Alberto Fernández y tenía una vida antes. Mi vida comenzó a tener un declive muy importante y en el marco de vivir en la Quinta de Olivos en donde todo está tan resguardado... eso empeoró".

Cachetazos en Olivos y el silencio de los testigos

Al ser consultada por De Brito sobre cómo terminaban estas confrontaciones, la exprimera dama relató los presuntos episodios de violencia física dentro de la residencia presidencial, ocurridos cuando no había personal presente.

"Cuando yo lo confrontaba, él terminaba todo eso con un cachetazo. Esto ocurría cuando el personal no estaba en la Quinta", confesó Fabiola Yáñez, añadiendo que la situación le generaba una gran "impotencia".

El relato se tornó más complejo al abordar el rol de las empleadas de la residencia, quienes, según Yáñez, la instaban a callar: "Había una empleada que me decía 'señora tiene que aguantar'. Ella misma, como otras, fueron a declarar ante un escribano en una declaración que es un calco... todas coinciden. Declararon a favor de él".

El escándalo de las infidelidades y Viviana Canosa presente

Fabiola Yáñez también abordó el tema de las supuestas infidelidades del expresidente, señalando que la falta de honestidad no solo la afectaba a ella, sino que era un patrón en la vida pública de Fernández.

También, mencionó la supuesta cercanía con la periodista Viviana Canosa, y la causa de su posterior enemistad: "Viviana Canosa le había pedido la Secretaría de Comunicación, y como él le dijo que no, Viviana se enojó y lo empezó a defenestrar cuando antes era muy cercana, muy íntima, muy de hablar todo el tiempo, de verse todo el tiempo... de esas entrevistas que daban porque faltaba que se le tirara encima. Él nunca reconoció que tuvo algo".

Finalmente, al hablar de una de las supuestas amantes que descubrió en un teléfono, Yáñez afirmó: "Fue lo primero que apareció en ese teléfono, creo que es actriz... son muchas", concluyendo con la afirmación de que eran varias las mujeres involucradas.