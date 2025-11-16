Fabiola Yañez ratificó que Alberto Fernández la golpeó: "Ese ojo morado existió"

La ex primera dama Fabiola Yañez confirmó en la mesa de Mirtha Legrand que sufrió violencia física por parte del ex presidente Alberto Fernández .

En uno de los momentos más impactantes de la entrevista, la conductora le preguntó directamente por un episodio de agresión.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el tenso ida y vuelta comenzó cuando Mirtha Legrand interpeló a su invitada: “A mí me interesa saber, ¿él te golpeaba? (…) ¿Ese ojo morado existió? Porque lo vimos en foto”.

Yañez, visiblemente afectada, no esquivó la pregunta y confirmó el hecho: “Sí, existió”.

Acto seguido, dio detalles del episodio: “Esto fue después de una discusión, me dolió tanto que le dije ‘¿qué me hiciste?’. Él estaba ahí como si no hubiese pasado nada”. Además, Yañez agregó que el hecho ocurrió “delante del médico de Unidad Presencial”.

La ex primera dama también habló de un contexto de violencia emocional. “A cualquier mujer que, durante cierto tiempo, es sometida a cierta manipulación, a ciertas humillaciones, a un montón de cosas… todas las mujeres tienen un tiempo y una forma”, expresó.

Y concluyó: “Por supuesto que no me dejaban irme”.