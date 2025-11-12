Fabiola Yáñez volvió a arremeter contra Alberto Fernández: "Quiere sacarme la tenencia de mi hijo"

Tras la renuncia de sus abogados y el cambio de representación legal, Fabiola Yáñez volvió a hablar públicamente sobre su causa contra Alberto Fernández , quien reapareció días atrás en un streaming donde desmintió las acusaciones en su contra. En respuesta, la exprimera dama lanzó otra fuerte denuncia : “Me quiere sacar a mi hijo”.

Yañez utilizó una entrevista con Infobae para responder las recientes declaraciones de Fernández en Blender, donde aseguró que nunca ejerció violencia de género hacia ella: "Yo creo que ella fue manipulada. La verdad es que yo soy cuidadoso de hablar de Fabiola porque ella tiene problemas que yo no quiero traer a la luz pública", dijo el expresidente.

Yañez, quien regresó al país por una situación familiar, desmintió los dichos del dirigente uno por uno, empezando por la supuesta prohibición de ver a su hijo Francisco, quien vive con ella en España.

No obstante, fue crítica con el proceso de revinculación entre su hijo y el expresidente: "Creo que fue todo como muy apresurado. No les importaba dónde estuviera viviendo Francisco, cómo habíamos llegado, no le importó a él cómo estábamos viviendo, cómo habíamos viajado. Tan solo me hicieron ir a un lugar donde estaba él, nuevamente a exponerme, a tener a esta persona cerca y entregarle a mi hijo a una tercera persona y que esa persona se lo acercara", aseguró.

"Sinceramente me resultó algo muy doloroso. Me parece que tendría que haber sido mucho más cuidado. Me parece que una revinculación de un padre que pasa un año y medio sin ver a su hijo, debería tener mucho más cuidado, muchas más precauciones", agregó.

También planteó que, pese a que está de acuerdo con la revinculación, no le hizo bien a su hijo. "Él está exaltado, no está durmiendo bien”, afirmó, y detalló que Francisco “tiene miedo de ver qué es lo que va a pasar”.

“Yo se lo voy explicando y busco herramientas con personas idóneas para poder ir explicándole cada cosa día a día, ya sea con dibujos, con gráficas, para que él lo entienda. Pero hay días enteros en los que no duerme", relató Fabiola.

La fuerte denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

En otro tramo de la entrevista, la exprimera dama, quien tiene abierta una causa contra Fernández por violencia de género, lo volvió a acusar de no preocuparse por el bienestar del hijo que tienen en común: "Nunca proveyó un techo y es hasta el día de hoy que creo que su intención es sacarme a mi hijo".

Sin vueltas, Fabiola denunció: "Quiere sacarme la tenencia. Si hay alguien que ha manipulado todo esto, que me ha manipulado y que está manipulando hoy la situación con su propio hijo por su beneficio, es él. Y creo que lo que él quiere es hacerme quedar a mí como una persona que es incapaz de poder ejercer su derecho", insistió, en repuesta a los últimos dichos del expresidente.

"Está tratando de vulnerarme todo el tiempo, de atacarme para poder decir que mis capacidades para maternar no son las que deberían ser", sumó, y remató: "No lo nombro porque él tiene esta costumbre de cada cosa que yo hago es ir a algún juez amigo y denunciarme por alguna cuestión”.