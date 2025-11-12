"No era el riesgo Kuka", Axel Kicillof acusó a Scott Bessent de intervenir en las elecciones para favorecer a Javier Milei

El gobernador bonaerense cuestionó a Scott Bessent y afirmó que el Tesoro de EE.UU. intervino en la economía argentina antes de los comicios.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó duras críticas contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al acusarlo de haber “intervenido directamente” en el proceso electoral argentino para favorecer al actual presidente Javier Milei.

Los hizo a través de una serie de una publicación en X, donde el mandatario provincial sostuvo que “en las semanas previas a las elecciones nacionales asistimos a una intervención directa sobre nuestra democracia”.

Según Kicillof, el Tesoro estadounidense habría actuado para sostener el tipo de cambio durante la campaña electoral. “Cuando el gobierno de Milei se estaba quedando sin capacidad para contener el dólar, el Tesoro de los EE.UU., por primera vez en la historia, compró pesos por dólares para salvarlo de sus propios errores de política económica”, escribió. Y añadió que “entonces, no era el ‘riesgo kuka’: el mercado y todo el mundo consideraban que la cotización del dólar era insostenible”.

El video de Scott Bessent que compartió Axel Kicillof Scott Bessent defendió el salvataje económico a Javier Milei Axel Kicillof criticó la ayuda de Scott Bessent a Milei El exministro de Economía también denunció que Washington condicionó su respaldo financiero a un triunfo libertario. “El Tesoro de los EE.UU. anunció un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares, condicionado a la victoria de Javier Milei. Es decir, extorsionó a los argentinos: si no ganaba Milei, retiraban la ayuda y se producía una crisis cambiaria”, afirmó.

Kicillof amplió sus acusaciones al señalar que Bessent “decidió sobre nuestras retenciones a la soja con un tuit” y que “ordenó restringir los vínculos políticos y económicos con China”. En ese sentido, sostuvo que el gobierno nacional “afectó directamente un proyecto de cooperación científica con China en San Juan, el Radiotelescopio Argentino-Chino (CART), en El Leoncito”, y cuestionó además “el desmantelamiento y entrega de nuestro sector nuclear”, un área en la que “Argentina se encontraba en la vanguardia tecnológica”.