Del enfrentamiento a pedir reuniones: el gobierno de Kicillof reclamó un encuentro con Santilli

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, presentó una nota formal dirigida al ministro del Interior, Diego Santilli, con el objetivo de mantener una reunión en la que se analicen las deudas que el Gobierno Nacional mantiene con la administración bonaerense y la situación de diversas obras públicas que permanecen detenidas en el territorio provincial.

Reclamo por fondos y obras paralizadas El documento, difundido por Bianco en redes sociales, detalla la solicitud de audiencia presentada ante el Ministerio del Interior. En ella, el funcionario provincial expresa su intención de abordar “temas vinculados a las deudas pendientes del Estado Nacional con la provincia de Buenos Aires” y “la situación de las obras que permanecen paralizadas”. La gestión busca retomar el diálogo institucional para destrabar recursos y compromisos asumidos por Nación en ejercicios anteriores.

pedido pba a santilli El documento donde la provincia de Buenos Aires solicitó la reunión con Diego Santilli, flamante ministro del Interior. Foto: X En el texto, se habla de una falta de transferencia de fondos que afecta directamente el desarrollo provincial y la continuidad de proyectos en áreas estratégicas como infraestructura, vivienda y educación. “Estos asuntos resultan centrales para el desarrollo y el bienestar de las y los bonaerenses”, expresó el ministro, quien insistió en la necesidad de “mantener un intercambio directo que permita analizar su estado actual y conocer con precisión las perspectivas de resolución”.

El reclamo de la provincia de Buenos Aires se suma a otros pedidos de gobernadores que advierten demoras en el envío de partidas nacionales. En el caso bonaerense, el gobierno de Axel Kicillof sostiene que la falta de cumplimiento en los giros previstos impacta directamente en el presupuesto y en la ejecución de obras públicas que habían sido planificadas en conjunto con Nación.

El Presupuesto bonaerense Al mismo tiempo que Bianco solicita una reunión con Santilli, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se apresta a tratar el presupuesto local en las sesión ordinaria de este miércoles 12 de noviembre. Las discusiones continuarán el martes 18 de noviembre, con las reuniones de Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Asuntos Constitucionales.