Sergio Salgado dejó la cárcel: accedió a la libertad condicional
Sergio Salgado, exintendente de Santa Rosa, fue liberado. Aún no cumple la condena, pero accedió a la libertad condicional.
Sergio Salgado, ex intendente de Santa Rosa, recuperó la libertad de manera condicional, beneficio al que accedió por el tiempo que llevaba detenido y por su conducta. Salgado había sido condenado a 6 años de prisión en una condena unificada por varios delitos de los que fue hallado culpable.
El principal fue malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública, delito que cometió, según la justicia, por cobros indebidos que se hacían en la órbita de la feria “La Salada” que está en ese departamento y por la construcción de una planta industrial para lo que recibió dinero, pero nunca se concretó. También pesa sobre él una condena por amenazas. En total, pasó poco más de 4 años detenido.
Salgado salió hoy de la cárcel San Felipe, ubicada en la sexta sección de Ciudad, tras haber pasado por la granja penal de Lavalle y de salvar un error judicial: la libertad condicional fue decretada la semana pasada pero no se ejecutó por un reclamo de la justicia federal. Al comprobar que tenía penas unificadas, Salgado pudo salir.
El dirigente de PJ fue intendente de Santa Rosa desde el año 2007. Fue reelecto dos veces, pero en 2016 renunció tras el avance de las causas judiciales y su detención preventiva. La renuncia la firmó estando en Contraventores, en abril del 2016, tras una serie de escándalos que tuvieron epicentro en el departamento del Este provincial.
La condena de Sergio Salgado
Uno de los escándalos en los que estuvo involucrado tuvo que ver con la feria La Salada; concretamente con los desmanejos de la recaudación proveniente del estacionamiento de ese predio. Además, hubo cheques emitidos sin respaldo y dinero que cobró la comuna que conducía para levantar un predio que nunca se hizo.
La justicia de la Tercera Circunscripción le dio la libertad condicional por el avance en el cumplimiento de la condena. Las causas de Salgado pasaron por todas las instancias, incluida la Suprema Corte, tribunal que frenó la prescripción de algunas de las causas.
Salgado fue condenado en 2018 a cinco años de prisión por cuatro hechos diferentes: concusión en el manejo del dinero de la playa de estacionamiento del predio de La Salada; malversación de fondos públicos que debían destinarse a una planta de destete de ganado; desobediencia por no haber cumplido con un pedido de informes realizado por el fiscal adjunto de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado; y administración fraudulenta por presentar facturas truchas de provisión de combustible.