El PRO blinda la votación del presupuesto porteño para 2026

Los últimos movimientos del PRO , con Mauricio Macri encabezando una reunión partidaria donde reafirman su independencia de La Libertad Avanza, no deberían interceder en la Legislatura porteña. Es el momento en el cual la Legislatura está en pleno debate para reunir los votos que se necesitan para aprobar el Presupuesto 2026 que elevó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri .

En la Ciudad el PRO y LLA mantienen bloques separados aunque ya hubo pases por parte de los legisladores alineados con Patricia Bullrich.

Al menos en el entorno de LLA, bloque que conduce la legisladora porteña Pilar Ramírez, consideran que las últimas declaraciones del PRO "no deberían" afectar las conversaciones para insistir con la necesidad de de llegar a un acuerdo para aprobar las normas económicas antes de fin de ciclo, es decir antes del 10 de diciembre próximo.

Al mismo tiempo Jorge Macri reclama la deuda del Gobierno Nacional con la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de coparticipación que el gobierno le recortó al distrito porteño y que la Corte Suprema de Justicia ordenó devolver. El jefe de Gobierno quiere que Nación incorpore a su presupuesto 2026 el pago a la Ciudad.

Como sea, el PRO porteño mantiene apenas siete diputados propios en el recinto de la Ciudad y necesita, en principio para la aprobación del Presupuesto 2026, a los libertarios, aunque el año pasado cerraron filas con el peronismo en una tensa sesión en la que el oficialismo local acordó con el diputado Ramiro Marra una modificación en el cálculo de gastos para sumar su voto.

Por eso ahora en la comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce la diputada Paola Michielotto (PRO) no alcanza con las reuniones formales para llegar al recinto sin mayores sorpresas y sancionar el paquete de leyes económicas. Teniendo en cuenta la posibilidad de acuerdos de distinto tenor y que "por ahora" los libertarios sumarían sus votos si el proyecto toma consideraciones avanzan las posibilidades de acuerdo.

Las propuesta ya se las hicieron llegar al oficialismo y así se da en estos momentos un debate paralelo podría decirse en la Legislatura con la idea de blindar la votación del Presupuesto, el Código Fiscal y la ley tributaria. Está previsto que la sesión se realice el próximo 27 de noviembre.

Aunque se mantenga sellado un acuerdo, con los votos del PRO y los de LLA, no se consiguen los 31 que necesitan esas iniciativas. El año pasado, inclusive hubo un acuerdo con el peronismo. Actualmente el bloque Unión por la Patria que conduce la legisladora Claudia Neira, y acercaron su propuesta para que los monotributistas de la Ciudad de Buenos Aires no paguen Ingresos Brutos, es decir 100% de beneficio para todo el Régimen Simplificado.

También hay conversaciones con el radicalismo y distintas bancadas chicas para sellar un consenso que se mantenga hasta la sanción de las normas.