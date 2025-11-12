Cuál fue la única diputada que votó en contra del Presupuesto de Alfredo Cornejo

El oficialismo destrabó y dio este miércoles por la noche media sanción a las leyes económicas del Presupuesto , Avalúo e Impositiva 2026 , que no solamente marcan las pautas de los ingresos y gastos previstos para el año que viene, sino también prevén ajustes con incrementos en los impuestos Automotor e Inmobiliario.

El radicalismo consiguió también la mayoría especial en la Cámara de Diputados las autorizaciones de endeudamiento por $240.000 millones para las obras del Metrotranvía y el Tren de Cercanías , así como la renegociación de unos $350.000 millones de deuda en dólares que vence el año que viene.

Si bien este martes el radicalismo había aprobado en soledad el despacho de las leyes (con abstenciones de La Unión Mendocina y el Partido Justicialista), ya sabía que contaría con el apoyo de diputados de La Unión Mendocina (LUM), cuyo titular del interbloque, Jorge Difonso, adelantó que acompañarían la propuesta.

Una vez se dio la aprobación, apareció el mensaje del gobernador Alfredo Cornejo, quien celebró la votación.

"Presentamos un Presupuesto 2026 basado en el equilibrio, la inversión y el desarrollo. Casi el 14% se destinará a infraestructura, sin dejar de lado áreas clave como educación, seguridad y salud", relató.

Y agregó: "Agradezco el acompañamiento de la Cámara de Diputados a esta herramienta fundamental para gobernar con responsabilidad y previsibilidad. Ahora, el proyecto continuará su tratamiento en el Senado para su ratificación".

Cómo votaron los diputados el Presupuesto

De esta forma, en el radicalismo llegaron a la sesión del miércoles sin necesidad de obtener algún tipo de acompañamiento del peronismo. Aún así, hubo negociaciones y discusiones que atrasaron el debate por varias horas, lo que resultó finalmente en una mayoría abrumadora de votos positivos por parte de la Cámara Baja para el Presupuesto 2026, con 45 diputados que acompañaron, mientras que solamente una diputada del peronismo votó en contra.

El Frente Cambia Mendoza aportó sus 27 miembros para la aprobación (22 de la UCR, 2 del PRO Libertad, 2 de Unión Pro y 1 de Hacer por Mendoza), La Unión Mendocina también con 8 votos (4 del PRO, 3 de LUM y 1 de Jubilados Auténticos); el Partido Verde 1 voto; Consumidores y Ciudadanos 1 voto; y el PJ acompañó con 8 de los 9 votos con los que cuenta.

La única diputada que votó en contra en general del Presupuesto fue la kirchnerista Valentina Morán.

Valentina Moran (4).JPG La legisladora kirchnerista, Valentina Morán. Santiago Tagua/MDZ

En tanto, el resto de los peronistas votó en contra en particular dos artículos: el 18 (del Fondo de compensaciones tarifarias) y el 68, sobre el cual sostuvieron que era "inaplicable".

Por otro lado, Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) decidió votar en contra el artículo de autorización del rollover, así como también el de fondos a Aysam, transporte y compensación tarifaria.

En tanto, el proyecto de Avalúo tuvo 35 votos afirmativos y 10 negativos (del interbloque PJ y del PV); mientras que el proyecto de Impositiva resultó con 36 votos positivos y 8 negativos (del interbloque PJ).

El Presupuesto aprobado

Como ya mencionó MDZ Online, las variables proyectadas para el próximo año por el Gobierno nacional y asumidas para la elaboración del Presupuesto provincial contemplan un crecimiento real del PBI de 5%; inflación a diciembre de 2026 del 10,1%; y un tipo de cambio del dólar al cierre del año de $1423.

Además, prevé una inversión pública que alcanzará el 14,5% de los gastos totales, con prioridad en obras viales en todo el territorio, recuperación de comisarías, ampliación y modernización de hospitales, digitalización del sistema de salud, construcción de salas de nivel inicial y escuelas secundarias con mejoras de conectividad, y la continuidad de proyectos habitacionales del IPV.

Se solicitarán $240.000 millones de autorización para el acceso a créditos para obras públicas. Los artículos 42 y 43 del proyecto de Presupuesto 2026 marcan un acceso a deuda por $140.000 millones para el Metrotranvía, y $100.000 millones para arrancar el proyecto del Tren de Cercanías, que comunicará la zona Este, desde San Martín y Junín, con el Gran Mendoza, puntualmente el departamento de Maipú.

Las autorizaciones contempladas en estos artículos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, tal como marca la ley.

En términos del rollover, se solicitó autorización para refinanciar el vencimiento de $350.000 millones que vencen en 2026.

Ingresos Brutos:

Se reducirá la carga sobre los sectores productivos primarios e intermedios.

En particular, se prevé una baja de 0,5 puntos en servicios conexos a la agricultura, caza, silvicultura y pesca, lo que implica un alivio del 13% respecto de 2025.

También se reduce en 0,5 puntos la alícuota para servicios conexos a la explotación de minas y canteras, equivalente a un 11% menos de presión fiscal. En el caso de los servicios vinculados a la industria, las rebajas van de 0,5 a 1,25 puntos porcentuales, lo que significa reducciones de entre 11% y 29% en la carga impositiva.

Asimismo, se proyecta una disminución de 0,25 puntos en restaurantes y hoteles, con una reducción de entre 6% y 13% de presión tributaria para esas actividades.

El objetivo de estas medidas es aliviar la carga impositiva en los eslabones primarios e intermedios de la cadena productiva, lo que permite fortalecer la competitividad a través de la reducción de las distorsiones generadas por el impuesto sobre los ingresos brutos.

Impuesto a los Sellos

la Ley Impositiva 2026 continúa con el sendero de reducción iniciado en 2025. La alícuota general de Sellos baja al 1%, un 20% menos que el valor vigente en 2025. También se reducen en 0,25 puntos porcentuales las alícuotas especiales aplicables a la inscripción de vehículos 0 km, transferencias de inmuebles y operaciones financieras, lo que significa una disminución de entre 11% y 14% respecto de 2025.

Impuesto Automotor

Se actualizan categorías según la inflación proyectada y se incorpora un pago único liberatorio para motos de hasta $10 millones de avalúo y para automóviles, rurales, camiones, camionetas, picks ups, jeeps y furgones hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anterior. Aquellos que accedan a esta situación especial pagarán una alícuota sobre el avalúo del vehículo y quedarán eximidos del pago del impuesto automotor en los siguientes ejercicios fiscales.

Impuesto Inmobiliario

En 2026, el impuesto inmobiliario aplicará la recategorización de parcelas conforme a la Ley N° 8051 de Ordenamiento Territorial de Mendoza, la Ley N° 8999 de Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y las ordenanzas municipales.

Las modificaciones incluyen el pasaje de parcelas suburbanas a urbanas, de rurales a de interfaz y de secanas a rurales o de interfaz.

Además, se mantendrá la metodología de valuación masiva introducida en 2024 por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Dirección de Catastro, y se actualizarán los tramos de avalúos para conservar las alícuotas efectivas vigentes.