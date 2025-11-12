El artículo que retrasa la votación del Presupuesto 2026

El oficialismo busca darle media sanción este miércoles a las leyes económicas del Presupuesto , Avalúo e Impositiva 2026 . Desde el radicalismo pretenden una mayoría amplia de votos de la oposición, que permitan además avanzar con autorizaciones de endeudamiento por $240.000 millones para las obras del Metrotranvía y el Tren de Cercanías, así como la renegociación de unos $350.000 millones de deuda en dólares que vence el año que viene.

Si bien este martes el radicalismo había aprobado en soledad el despacho de las leyes (con abstenciones de La Unión Mendocina y el Partido Justicialista), ya sabía que contaría con el apoyo de diputados de La Unión Mendocina (LUM), cuyo titular del interbloque, Jorge Difonso, adelantó que acompañarían la propuesta.

De igual forma, el radicalismo espera también contar con la aceptación del peronismo , o al menos de parte de él, que ha puesto al menos un artículo en discusión: el 64, que compromete fondos de financiamiento educativo que provienen de Nación desde el 2006 a las comunas.

Este artículo del proyecto del Presupuesto hace referencia a la distribución y control de los fondos nacionales del Financiamiento Educativo (ley 26.075) que recibe la provincia y son coparticipados automáticamente a los municipios .

Se dispone que estos recursos, donde el Gobierno ha puesto el foco desde el 2022 (ndr: porque antes no se rendían cuentas por parte de las comunas) y se establece que " solo pueden utilizarse con fines educativos" .

El punto que se discute es que el artículo marca que cada municipio está obligado a destinar "al menos el 40%" de esos recursos a obras de infraestructura escolar y que la subsecretaría de Infraestructura Escolar será el organismo encargado de "supervisar y avalar" los proyectos que financien los municipios con esos fondos.

Según el radicalismo, el peronismo "no quiere rendir cuentas de los recursos que tienen que ser destinados a educación", mientras que el peronismo sostiene que el radicalismo quiere "modificar la ley" y señalan que los intendentes -sobre todo los peronistas- "ya destinan más de lo que corresponde a educación, más allá que no es competencia municipal".

El artículo agrega que "ante el incumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo, el Poder Ejecutivo promoverá la ejecución total o parcial de la retención de las transferencias de los fondos asignados con destino a los municipios hasta tanto se acredite su cumplimiento". Si esto no ocurre, el ministerio de Educación "podrá reasignarlos con los criterios establecidos en concordancia con la presente ley, a esa u otras jurisdicciones".

Lineamientos del Presupuesto 2026

Como ya mencionó MDZ Online, las variables proyectadas para el próximo año por el Gobierno Nacional y asumidas para la elaboración del Presupuesto provincial contemplan un crecimiento real del PBI de 5%; inflación a diciembre de 2026 del 10,1%; y un tipo de cambio del dóla al cierre del año de $1423.

Además, prevé una inversión pública que alcanzará el 14,5% de los gastos totales, con prioridad en obras viales en todo el territorio, recuperación de comisarías, ampliación y modernización de hospitales, digitalización del sistema de salud, construcción de salas de nivel inicial y escuelas secundarias con mejoras de conectividad, y la continuidad de proyectos habitacionales del IPV.

Se solicitarán $240.000 millones de autorización para el acceso a créditos para obras públicas. Los artículos 42 y 43 del proyecto de Presupuesto 2026 marcan un acceso a deuda por $140.000 millones para el Metrotranvía, y $100.000 millones para arrancar el proyecto del Tren de Cercanías, que comunicará la zona Este, desde San Martín y Junín, con el Gran Mendoza, puntualmente el departamento de Maipú.

Las autorizaciones contempladas en estos artículos tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, tal como marca la ley.

En términos del rollover, se solicitó autorización para refinanciar el vencimiento de $350.000 millones que vencen en 2026.

Ingresos Brutos:

Se reducirá la carga sobre los sectores productivos primarios e intermedios.

En particular, se prevé una baja de 0,5 puntos en servicios conexos a la agricultura, caza, silvicultura y pesca, lo que implica un alivio del 13% respecto de 2025.

También se reduce en 0,5 puntos la alícuota para servicios conexos a la explotación de minas y canteras, equivalente a un 11% menos de presión fiscal. En el caso de los servicios vinculados a la industria, las rebajas van de 0,5 a 1,25 puntos porcentuales, lo que significa reducciones de entre 11% y 29% en la carga impositiva.

Asimismo, se proyecta una disminución de 0,25 puntos en restaurantes y hoteles, con una reducción de entre 6% y 13% de presión tributaria para esas actividades.

El objetivo de estas medidas es aliviar la carga impositiva en los eslabones primarios e intermedios de la cadena productiva, lo que permite fortalecer la competitividad a través de la reducción de las distorsiones generadas por el impuesto sobre los ingresos brutos.

Impuesto a los Sellos

la Ley Impositiva 2026 continúa con el sendero de reducción iniciado en 2025. La alícuota general de Sellos baja al 1%, un 20% menos que el valor vigente en 2025. También se reducen en 0,25 puntos porcentuales las alícuotas especiales aplicables a la inscripción de vehículos 0 km, transferencias de inmuebles y operaciones financieras, lo que significa una disminución de entre 11% y 14% respecto de 2025.

Impuesto Automotor

Se actualizan categorías según la inflación proyectada y se incorpora un pago único liberatorio para motos de hasta $10 millones de avalúo y para automóviles, rurales, camiones, camionetas, picks ups, jeeps y furgones hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anterior. Aquellos que accedan a esta situación especial pagarán una alícuota sobre el avalúo del vehículo y quedarán eximidos del pago del impuesto automotor en los siguientes ejercicios fiscales.

Impuesto Inmobiliario

En 2026, el impuesto inmobiliario aplicará la recategorización de parcelas conforme a la Ley N° 8051 de Ordenamiento Territorial de Mendoza, la Ley N° 8999 de Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y las ordenanzas municipales.

Las modificaciones incluyen el pasaje de parcelas suburbanas a urbanas, de rurales a de interfaz y de secanas a rurales o de interfaz.

Además, se mantendrá la metodología de valuación masiva introducida en 2024 por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Dirección de Catastro, y se actualizarán los tramos de avalúos para conservar las alícuotas efectivas vigentes.