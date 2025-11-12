Axel Kicillof apura el debate por el Presupuesto bonaerense en medio de la interna peronista
El oficialismo confía en avanzar con mayoría propia, mientras la oposición condiciona su apoyo a la designación de cargos y un fondo fijo para intendentes.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se prepara para sesionar este miércoles con un temario que contempla el ingreso formal de los proyectos de Presupuesto 2026, Ley Fiscal Impositiva y endeudamiento enviados por Axel Kicillof.
Mientras oficialismo y la oposición ajustan sus estrategias para una negociación que se anticipa ardua, las iniciativas comenzarán su recorrido legislativo. Tras su aprobación inicial por parte del cuerpo que preside el massista Alexis Guerrera, los proyectos pasarán a las comisiones correspondientes para su análisis técnico.
Según el cronograma parlamentario, luego de la sesión prevista para las 14 de este miércoles, las discusiones continuarán el martes 18, cuando se reúnan las comisiones de Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Asuntos Constitucionales.
La expectativa de Axel Kicillof
El oficialismo provincial confía en avanzar con mayoría propia en todas las instancias, buscando evitar tropiezos y cumplir el objetivo del gobernador Axel Kicillof: que las leyes queden aprobadas antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.
Por su parte, la oposición, con el radicalismo y el PRO a la cabeza, mientras los libertarios se mantienen expectantes, ya adelantó sus condiciones para acompañar el paquete económico. Entre los pedidos figuran acordar el tratamiento conjunto de las iniciativas y la designación de cargos vacantes en organismos y empresas estatales, incluidos los cuatro asientos vacíos en la Suprema Corte bonaerense.
Sobre este último punto, desde el entorno del gobernador descartan cualquier posibilidad de negociación inmediata. Kicillof prefiere postergar la discusión para el próximo año y concentrar las tratativas en los aspectos fiscales.
El pedido de los intendentes
Además, los bloques opositores reclaman un fondo fijo para los intendentes, desvinculado del porcentaje del endeudamiento provincial, algo que el Ejecutivo, representado por el ministro de Economía Pablo López y el jefe de Gabinete Carlos Bianco, no ve con buenos ojos. En tanto, el oficialismo designó al diputado electo y actual intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y al ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, como sus negociadores en Diputados, mientras la vicegobernadora Verónica Magario liderará el diálogo político en el Senado.