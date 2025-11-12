Axel Kicillof apura el debate por el Presupuesto bonaerense en medio de la interna peronista

El oficialismo confía en avanzar con mayoría propia, mientras la oposición condiciona su apoyo a la designación de cargos y un fondo fijo para intendentes.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires se prepara para sesionar este miércoles con un temario que contempla el ingreso formal de los proyectos de Presupuesto 2026, Ley Fiscal Impositiva y endeudamiento enviados por Axel Kicillof.

Mientras oficialismo y la oposición ajustan sus estrategias para una negociación que se anticipa ardua, las iniciativas comenzarán su recorrido legislativo. Tras su aprobación inicial por parte del cuerpo que preside el massista Alexis Guerrera, los proyectos pasarán a las comisiones correspondientes para su análisis técnico.

Según el cronograma parlamentario, luego de la sesión prevista para las 14 de este miércoles, las discusiones continuarán el martes 18, cuando se reúnan las comisiones de Presupuesto e Impuestos, Legislación General y Asuntos Constitucionales.

La expectativa de Axel Kicillof El oficialismo provincial confía en avanzar con mayoría propia en todas las instancias, buscando evitar tropiezos y cumplir el objetivo del gobernador Axel Kicillof: que las leyes queden aprobadas antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

Por su parte, la oposición, con el radicalismo y el PRO a la cabeza, mientras los libertarios se mantienen expectantes, ya adelantó sus condiciones para acompañar el paquete económico. Entre los pedidos figuran acordar el tratamiento conjunto de las iniciativas y la designación de cargos vacantes en organismos y empresas estatales, incluidos los cuatro asientos vacíos en la Suprema Corte bonaerense.