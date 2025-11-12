Alfredo Cornejo agradeció el acompañamiento en Diputados del Presupuesto 2026
El gobernador celebró la aprobación en la Cámara de Diputados del Presupuesto 2026, que prioriza el equilibrio fiscal y la inversión en infraestructura.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados de las leyes económicas del Presupuesto, Avalúo e Impositiva 2026, el gobernador Alfredo Cornejo expresó su agradecimiento a través de un mensaje en su cuenta oficial de X.
El mensaje de Alfredo Cornejo
“Presentamos un Presupuesto 2026 basado en el equilibrio, la inversión y el desarrollo. Casi el 14% se destinará a infraestructura, sin dejar de lado áreas clave como educación, seguridad y salud”, indicó el mandatario provincial.
Te Podría Interesar
Y agregó: “Agradezco el acompañamiento de la Cámara de Diputados a esta herramienta fundamental para gobernar con responsabilidad y previsibilidad. Ahora, el proyecto continuará su tratamiento en el Senado para su ratificación”.
Media sanción a los proyectos de Impositiva y Avalúo 2026
El oficialismo logró destrabar el debate y consiguió este miércoles por la noche la media sanción a las leyes de Presupuesto, Avalúo e Impositiva 2026, que establecen las pautas de ingresos, gastos y políticas fiscales para el próximo año.
Los proyectos contemplan ajustes en los impuestos Automotor e Inmobiliario, y fueron acompañados por la mayoría de los bloques legislativos. Además, el radicalismo obtuvo la mayoría especial necesaria para autorizar endeudamientos por $240.000 millones destinados a obras estratégicas como el Metrotranvía y el Tren de Cercanías, así como la renegociación de una deuda en dólares por $350.000 millones que vence en 2026.
De acuerdo con el texto aprobado por Diputados, el Presupuesto 2026 busca garantizar la sostenibilidad financiera de la provincia y consolidar un modelo de crecimiento con inversión pública responsable.
Próximo paso: debate en el Senado
Tras la media sanción en Diputados, el Presupuesto 2026 continuará su tratamiento en la Cámara de Senadores, donde se espera su ratificación.