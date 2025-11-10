Perlita: el llamativo regalo de Mar del Plata que llevó Alfredo Cornejo a Emiratos Árabes

El gobernador Alfredo Cornejo está en Emiratos Árabes y le dejó dos regalos al CEO de una importante industria. Uno de los presentes es de Mar del Plata.

Alfredo Cornejo está en Emiratos Árabes junto a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre. En su agenda incluyeron una reunión con el CEO de Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD), el grupo logístico e industrial más importante del país y el gobernador le dio un llamativo regalo de Mar del Plata.

Alfredo Cornejo en Emiratos Arabes Alfredo Cornejo en Emiratos Árabes. Gobierno de Mendoza El regalo de Alfredo Cornejo El gobernador Alfredo Cornejo compartió en sus redes sociales una serie de fotos de su actividad en Emiratos Árabes. En el posteo del encuentro con el CEO de Khalifa Economic Zones Abu Dhabi se ven dos postales en la que intercambian presentes.

Llamativamente, Cornejo le dio al empresario dos presentes: un aceite de oliva Laur y una caja de conitos de chocolate de una reconocida marca de Mar del Plata. ¿Por qué no llevó alfajores de Mendoza?

havannets Los Havannets que llevó de regalo Cornejo a Emiratos Árabes. Qué hace el gobernador en Emiratos Árabes Después de participar en ADIPEC (Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo de Abu Dabi), la feria energética más importante del mundo, Alfredo Cornejo encabeza una misión comercial en Abu Dabi para promocionar las distintas posibilidades de inversiones de Mendoza.

En ese marco, mantuvo una reunión de trabajo en la sede de Masdar, la empresa estatal de energía de los Emiratos Árabes Unidos y una de las compañías de energías renovables de mayor crecimiento global, líder en hidrógeno verde.