Cornejo en Medio Oriente: el horizonte puesto en minería, alimentos y petróleo

El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este lunes la delegación de Mendoza que se encuentra en Abu Dhabi en el marco de una misión comercial, donde intentará encontrar posibles inversores en recursos y producción local, sobre todo en el ámbito minero, hidrocarburífero y de alimentos.

Junto con el mandatario, participaron de la misión la ministra de Energía , Jimena Latorre; y el director de Finanzas de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña; así como también el embajador de Argentina en Emiratos Árabes, Jorge Agustín Molina Arambarri; y el embajador de Emiratos Árabes en Argentina, S.E. Saeed Abdulla Alqemzi.

El encuentro fue en el marco de la Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) , el evento más importante del mundo en materia de petróleo, gas y transición energética. Este evento reúne a más de 170 países y a ejecutivos que concentran el 95% de las decisiones del mercado energético mundial.

Durante su exposición, el Gobernador destacó los beneficios que tiene la provincia. “Mendoza es un productor consolidado de alimentos y bebidas, y estamos incipientemente iniciando un proceso de desarrollo minero. En los próximos dos años esperamos comenzar la extracción de cobre, lo que nos permitirá diversificar nuestra matriz productiva y ampliar nuestras oportunidades de exportación”.

Cornejo destacó que Mendoza ya mantiene vínculos comerciales con distintos mercados de Medio Oriente. “Estamos comercializando fruta de carozo, frutas secas y procesadas, y vinos. Además, se completó recientemente la exportación de contenedores de nueces y se preparan nuevos envíos de cerezas frescas y alfalfa deshidratada. Queremos fortalecer estos canales de intercambio y ampliar la presencia de productos mendocinos en esta región”.

Cooperación, logística y oportunidades para pymes

Este lunes, la comitiva mendocina fue recibida por Mohamed Al Khodr Al Ahmad, CEO de KEZAD Group, quien presentó el modelo de desarrollo de las zonas económicas y francas que la entidad administra en Abu Dhabi y otras regiones del mundo.

KEZAD es el mayor grupo integral de logística, comercio e industria de los Emiratos, con más de 25 complejos portuarios e industriales y más de 2.000 empresas instaladas, que generan 160.000 empleos directos en sus zonas económicas.

Al Ahmad explicó que la estructura de KEZAD está compuesta por cinco grandes clústers estratégicos: logística portuaria, marítima, digital, alimentaria y energética, donde confluyen empresas de sectores como metalmecánica, plásticos, construcción, ciencias de la vida, energías verdes y oil & gas.

En su presentación el CEO habló de los objetivos de la compañía. “Nuestro objetivo es impulsar el desarrollo económico y la cooperación internacional. Trabajamos con gobiernos y compañías de todo el mundo para facilitar la instalación de nuevas industrias y promover la reexportación desde Abu Dhabi. Las zonas francas ofrecen exenciones impositivas, procesos ágiles de registro y un ecosistema pensado para la expansión de las pequeñas y medianas empresas”.

Al Ahmad destacó además los proyectos de conectividad y logística en curso, entre ellos la red ferroviaria Etihad Rail, que conectará todos los Emiratos con Arabia Saudita, Omán y, en el futuro, con Irak y Turquía, facilitando el comercio terrestre entre Asia y Europa.

En ese contexto, el Gobernador Cornejo presentó el interés de la provincia en avanzar con proyectos de infraestructura logística y ferroviaria, mencionando el desarrollo del tren minero, que permitirá mejorar el transporte de cargas y la integración regional con Chile y los puertos del Pacífico.

“Mendoza tiene una ubicación estratégica en el Corredor Bioceánico, y su potencial logístico se complementa con las oportunidades que ofrecen zonas económicas como KEZAD. Nos interesa explorar alianzas que potencien nuestro desarrollo en materia de energía, minería y alimentos”, sostuvo el mandatario provincial.

Interés en los alimentos mendocinos

Durante el intercambio, las autoridades de KEZAD manifestaron su interés por la producción mendocina, especialmente en el rubro alimentario.

En particular, se mencionó la posibilidad de establecer vínculos con empresas del grupo ADQ, el holding estatal de Emiratos Árabes que participa en proyectos de energía, minería, logística y agroindustria, con el objetivo de incorporar productos argentinos a su red de distribución.

Al Ahmad también señaló que compañías del grupo, como DUCAB, podrían evaluar acuerdos para el abastecimiento de cobre proveniente de Mendoza, destinado a la fabricación de componentes eléctricos y a la cadena de producción energética del Golfo.

En el ámbito alimentario, los representantes emiratíes destacaron el Hub Agroalimentario de KEZAD, un complejo de 3 km² dedicado al procesamiento, almacenamiento y distribución de alimentos, creado en alianza con Francia tras la pandemia de COVID-19 para fortalecer la seguridad alimentaria regional.

En este espacio sostuvieron, la Argentina ha sido identificada como un socio estratégico por su potencial en el suministro de alimentos y bebidas, y se mencionó la posibilidad de incorporar productos mendocinos como vino, frutos secos y aceites de oliva.

Proyección de Mendoza hacia nuevos mercados

El Gobernador Cornejo sostuvo que estas reuniones son una oportunidad para ampliar la presencia internacional de Mendoza. “Nuestra provincia tiene una fuerte tradición industrial y tecnológica, con empresas de alto valor agregado como IMPSA, que ya operan en mercados de Asia y América. Queremos consolidar estos lazos y generar nuevas inversiones que fortalezcan el crecimiento de las cadenas productivas locales”, afirmó.

Por su parte, la ministra Jimena Latorre destacó el valor estratégico de esta misión. “La transición energética abre una ventana de oportunidades para provincias productoras como Mendoza. Presentar nuestro potencial en foros globales como ADIPEC nos permite construir alianzas duraderas, atraer inversiones y reafirmar el compromiso de la provincia con una energía más eficiente y sostenible”.

La participación que Mendoza tuvo en la ADIPEC y las reuniones mantenidas con autoridades y empresarios de Emiratos Árabes Unidos se enmarcan en una política de internacionalización económica impulsada por el Gobierno provincial, que busca consolidar la inserción de Mendoza en los principales circuitos globales de energía, minería, logística y agroindustria.